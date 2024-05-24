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Японія запровадила санкції проти 9 російських юридичних осіб за постачання зброї з Північної Кореї

Японія запровадила санкції проти 9 російських юридичних осіб за постачання зброї з Північної Кореї

Київ • УНН

 • 14849 перегляди

Японія запровадила санкції проти дев'яти російських юридичних осіб за постачання зброї з Північної Кореї, засудивши закупівлю рф зброї у Північної Кореї як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН та крок, який може погіршити ситуацію в Україні.

Японії оголосив про запровадження санкції проти дев'яти юридичних осіб з рф за постачання зброї з КНДР. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії, передає УНН.

Деталі

З урахуванням сучасної міжнародної ситуації щодо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру, Уряд Японії оголосив про запровадження санкції проти дев'яти юридичних осіб з рф за постачання зброї з КНДР.

Уряд Японії рішуче засудив закупівлю росією зброї у Північної Кореї, оскільки це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН), які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та пов’язаних з нею матеріалів до Північної Кореї та з неї, і може призвести до до подальшого погіршення ситуації в Україні.
З огляду на вищезазначену сучасну міжнародну ситуацію щодо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру, спрямованих на вирішення проблеми, відповідно до заходів, вжитих іншими великими країнами, Уряд Японії запровадив наступні заходи відповідно до Закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю на основі домовленостей Кабінету міністрів про "заморожування активів фізичних та юридичних осіб російської федерації та інші заходи від 24 травня 2024 року"

- Міністерство закордонних справ Японії.

За інформацією, серед тих, хто потрапив  під санкції є ТОВ "Трансморфлот", ВАТ "Державна авіакомпанія "224 Літний загін", ФКУ Військова Частина 25969, дослідницький комплекс "Володимирівка" та полігон Ашулук.

Південна Корея наклала санкції на 7 північнокорейських і 2 російських судна за незаконну торгівлю зброєю і паливом з рф24.05.24, 05:26 • 23926 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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