Південна Корея наклала санкції на 7 північнокорейських і 2 російських судна за незаконну торгівлю зброєю і паливом з рф
Київ • УНН
Південна Корея запровадила незалежні санкції проти 7 північнокорейських і 2 російських суден за участь у незаконній торгівлі зброєю і паливом з рф в порушення міжнародних санкцій.
Південна Корея ввела незалежні санкції проти семи північнокорейських і двох російських суден за участь у незаконній торгівлі зброєю та пальним з рф. Про це повідомляє YONHAP NEWS AGENCY, передає УНН.
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У п’ятницю Південна Корея вжила відповідних заходів, запровадивши незалежні санкції проти 7 північнокорейських і 2 російських суден за їх причетність до низки незаконних діяльностей, включаючи торгівлю зброєю та пальним з рф.
Цей крок, здійснений у контексті посилення заходів зі стримування Північної Кореї, є відповіддю на недавнє вето рф щодо продовження повноважень комісії ООН, яка має стежити за виконанням санкцій проти Північної Кореї.
Серед осіб, які потрапили під ці санкції, відзначається Рім Ен Хьок, голова сирійського підрозділу Korea Mining and Development Trading Corp., відомого північнокорейського торговця зброєю, якого підозрюють у причетності до незаконних угод з російською групою наїмних бійців "Вагнер". Також глава Taeryong Trading Co Хан Хьок Чоля, який є звинувачений у постачанні російського дизельного палива до Північної Кореї, порушуючи міжнародні санкції.
Крім того, під санкціями опинилися 5 інших осіб, яких підозрюють у незаконній роботі в інформаційно-технологічних компаніях у рф для здобуття валюти, необхідної для фінансування заборонених ядерних та ракетних програм Північної Кореї.
Двом російським суднам, MAIA-1 і MARIA, також накладено санкції через їхню причетність до транспортування військових припасів до Північної Кореї та рф.
Підсанкційні судна тепер повинні отримати спеціальний дозвіл від портової влади Південної Кореї, щоб увійти в порти країни.
Південна Корея ввела санкції проти росіян через збройні програми КНДР28.06.23, 05:25 • 638734 перегляди