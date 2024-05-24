Южная Корея наложила санкции на 7 северокорейских и 2 российских судна за незаконную торговлю оружием и топливом с рф

Южная Корея ввела независимые санкции против семи северокорейских и двух российских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом с рф. Об этом сообщает YONHAP NEWS AGENCY, передает УНН.

Детали

В пятницу Южная Корея приняла ответные меры, введя независимые санкции против 7 северокорейских и 2 российских судов за их причастность к ряду незаконных деятельностей, включая торговлю оружием и топливом с рф.

Этот шаг, осуществленный в контексте усиления мер по сдерживанию Северной Кореи, является ответом на недавнее вето рф о продлении полномочий комиссии ООН, которая должна следить за выполнением санкций против Северной Кореи.

Среди лиц, попавших под эти санкции, отмечается Рим Ен Хёк, глава сирийского подразделения Korea Mining and Development Trading Corp., известного северокорейского торговца оружием, которого подозревают в причастности к незаконным сделкам с российской группой наимных бойцов "Вагнер". Также глава Taeryong Trading Co Хан Хёк Чоля, который обвиняется в поставках российского дизельного топлива в Северную Корею в нарушение международных санкций.

Кроме того, под санкциями оказались 5 других лиц, которых подозревают в незаконной работе в информационно-технологических компаниях в рф для получения валюты, необходимой для финансирования запрещенных ядерных и ракетных программ Северной Кореи.

Двум российским судам, MAIA-1 и MARIA, также наложены санкции из-за их причастности к транспортировке военных припасов в Северную Корею и рф.

Подсанкционные суда теперь должны получить специальное разрешение от портовых властей Южной Кореи, чтобы войти в порты страны.

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