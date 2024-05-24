Южная Корея наложила санкции на 7 северокорейских и 2 российских судна за незаконную торговлю оружием и топливом с рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  115040 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  118549 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  157138 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  150484 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  135553 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115517 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121513 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117378 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120697 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113950 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Южная Корея ввела независимые санкции против 7 северокорейских и 2 российских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом с рф в нарушение международных санкций.

Новости Мира •   •  124 просмотра
Южная Корея наложила санкции на 7 северокорейских и 2 российских судна за незаконную торговлю оружием и топливом с рф

Байден намерен назначить Кению главным союзником вне НАТО

Байден сообщил Конгрессу о своем намерении предоставить Кении статус основного союзника вне НАТО, признавая ее вклад в глобальную безопасность и стабильность.

Новости Мира •   •  1023 просмотра
Байден намерен назначить Кению главным союзником вне НАТО

Общественность возмущена: В Китае установили торговые автоматы по продаже домашних животных

Торговые автоматы, продающие живых домашних животных, таких как коты, собаки и грызуны вызвали возмущение в нескольких китайских городах.

Новости Мира •   •  1900 просмотра
Общественность возмущена: В Китае установили торговые автоматы по продаже домашних животных

В Винницкой области отчим приговорен к 12 годам за изнасилование падчерицы

39-летнего мужчину из Тульчинского района Винницкой области приговорили к 12 годам лишения свободы за неоднократное изнасилование своей несовершеннолетней падчерицы в период с сентября 2021 года по июль 2022 года.

Общество •   •  2640 просмотра
В Винницкой области отчим приговорен к 12 годам за изнасилование падчерицы

В Республике Корея состоялась официальная презентация выставки рисунков украинских детей

При поддержке первых леди Украины и Республики Кореи открылась выставка из более 250 рисунков украинских детей, на которой представлены работы четырех украинских художественных проектов в Республике Корея.

Культура •   •  3013 просмотра
В Республике Корея состоялась официальная презентация выставки рисунков украинских детей

Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф

Враг во временно оккупированном Крыму заставляет жителей подписывать контракты с министерством обороны рф, имея целью завербовать не менее 2 700 человек в российские вооруженные силы.

Война •   •  5184 просмотра
Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф

Президент Чехии Петр Павел госпитализирован после аварии на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел был госпитализирован с несерьезными травмами после мотоциклетной аварии на закрытом гоночном треке.

Новости Мира •   •  4592 просмотра
Президент Чехии Петр Павел госпитализирован после аварии на мотоцикле

Тактическая вражеская авиация действует в Харьковской области Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о запуске КАб тактической авиацией противника в Харьковской области.

Война •   •  7163 просмотра
Тактическая вражеская авиация действует в Харьковской области Украины

Трагедия на Балеарских островах Испании: Обрушение ресторана унесло жизни 4 человек, еще 16 - ранены

По меньшей мере 4 человека погибли и 16 получили ранения в результате обвала двухэтажного здания ресторана на пляже в Пальма-де-Майорке, Испания.

Новости Мира •   •  6765 просмотра
Трагедия на Балеарских островах Испании: Обрушение ресторана унесло жизни 4 человек, еще 16 - ранены

Энергетики восстановили линию питания Запорожской АЭС ВЛ-750кВ "Днепровская"

Украинские энергетики восстановили линию электроснабжения Запорожской АЭС ВЛ-750кВ "Днепровская", что позволило соединить две линии электропередач и обеспечить собственные нужды станции.

Война •   •  7738 просмотра
Энергетики восстановили линию питания Запорожской АЭС ВЛ-750кВ "Днепровская"