В воскресенье, 29 ноября, в Украине будет слабая магнитная буря с K-индексом 3 (зелёный уровень). Об этом сообщает Meteoagent, передаёт УНН.

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Как отмечают учёные, в субботу, 28 ноября, произошло небольшое повышение геомагнитной активности из-за поступления скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры на Солнце.

Что такое солнечная активность

Солнечная активность — это общий термин для всех процессов, происходящих на Солнце и связанных с его изменяющимся магнитным полем: солнечные пятна, вспышки, корональные выбросы массы (CME), потоки солнечного ветра и корональные дыры.

В основе солнечной активности лежит 11-летний солнечный цикл (цикл Швабе): количество солнечных пятен на поверхности Солнца растёт от минимума до максимума и снова снижается. Чем больше пятен, тем чаще происходят вспышки и выбросы, и тем чаще геомагнитные бури достигают Земли.

Людям, которые испытывают недомогание, следует придерживаться привычного режима сна, поддерживать достаточное потребление воды и контролировать имеющиеся заболевания. При выраженных симптомах следует обратиться к врачу.