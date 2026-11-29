Внаслідок ворожої атаки на Одещину загинула одна людина, а ще п’ятеро дістали поранення. До ліквідації наслідків обстрілу було залучено понад 100 надзвичайників. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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За наявною інформацією, в одному з житлових секторів, влучання припало на рівень четвертого-п’ятого поверхів 14-поверхівки. Після цього виникла пожежа. Також пошкоджено два легкові автомобілі.

Загинула жінка, ще троє людей дістали поранення - двох із них врятували вогнеборці. Пожежу ліквідовано. Психологи ДСНС надали допомогу 13 мешканцям, серед яких 2 дитини - йдеться у дописі.

Ще один удар припав на складські приміщення, де зберігалися іграшки та побутова техніка.

Там спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої постраждали двоє людей.

Робота рятувальників ускладнювалася сильним задимленням, яке майже повністю обмежувало видимість - йдеться у дописі.

Також в Одеському районі пошкоджено будівлю фермерського господарства. Там загорілися тюки із сіном. За наявною інформацією, загалом до наслідків ворожої атаки залучалися понад 100 рятувальників ДСНС.

Нагадаємо

У Києві уламки дронів впали у двох районах. Загинула жінка, а серед постраждалих є п’ятирічний хлопчик.