Екскерівники ЦРУ та британського Штабу оборони закликали передати Україні 300 млрд євро заморожених активів росії
Київ • УНН
Ексочільники ЦРУ та британського штабу оборони пропонують передати Україні перші €10 млрд заморожених активів рф. Ініціативу підтримали троє експрем’єрів Британії.
Колишній директор ЦРУ Девід Петреус та ексначальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін закликали вилучити понад 300 млрд євро заморожених російських активів і спрямувати їх на відбудову України. Про це повідомляє The Sunday Times, передає УНН.
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За інформацією видання, Петреус і Радакін виступають за розблокування Заходом заморожених російських коштів та передачу Україні перших 10 млрд євро. Крім того, вони пропонують запровадити додатковий механізм фінансового "покарання" для росії. Згідно з ним, щоразу, коли рф вчиняла б "ворожий акт щодо Заходу", до Києва спрямовували додаткові мільярди.
Ініціативу підтримали три колишні прем'єр-міністри Великої Британії: Ріші Сунак, Борис Джонсон і Девід Кемерон. До них також приєдналися колишні канцлери скарбниці Рейчел Рівз і Джеремі Гант.
Петреус і Радакін наголосили, що питання заморожених російських коштів стосується не лише фінансової допомоги Україні, а й про "готовність Британії та Європи захищати свої інтереси та цінності, а також використати свою економічну міць".
Наразі на банківських рахунках у Великій Британії знаходиться близько $33,5 млрд російських активів - державних облігацій та цінних паперів, а в країнах ЄС, переважно в Бельгії, зберігається ще близько €210 млрд.
Нагадаємо
росія вимагає від Euroclear 18,17 трлн рублів компенсації за заморожені активи та погрожує "чутливими заходами". москва вже вилучає активи європейських компаній.