Колишній директор ЦРУ Девід Петреус та ексначальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін закликали вилучити понад 300 млрд євро заморожених російських активів і спрямувати їх на відбудову України. Про це повідомляє The Sunday Times, передає УНН.

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За інформацією видання, Петреус і Радакін виступають за розблокування Заходом заморожених російських коштів та передачу Україні перших 10 млрд євро. Крім того, вони пропонують запровадити додатковий механізм фінансового "покарання" для росії. Згідно з ним, щоразу, коли рф вчиняла б "ворожий акт щодо Заходу", до Києва спрямовували додаткові мільярди.

Ініціативу підтримали три колишні прем'єр-міністри Великої Британії: Ріші Сунак, Борис Джонсон і Девід Кемерон. До них також приєдналися колишні канцлери скарбниці Рейчел Рівз і Джеремі Гант.

Петреус і Радакін наголосили, що питання заморожених російських коштів стосується не лише фінансової допомоги Україні, а й про "готовність Британії та Європи захищати свої інтереси та цінності, а також використати свою економічну міць".

Наразі на банківських рахунках у Великій Британії знаходиться близько $33,5 млрд російських активів - державних облігацій та цінних паперів, а в країнах ЄС, переважно в Бельгії, зберігається ще близько €210 млрд.

Нагадаємо

росія вимагає від Euroclear 18,17 трлн рублів компенсації за заморожені активи та погрожує "чутливими заходами". москва вже вилучає активи європейських компаній.