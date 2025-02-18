Трамп заявив, що підтримує розміщення європейського військового контингенту в Україні за умови мирної угоди. Британія, Швеція та інші країни готові розглянути участь у миротворчих силах, але Франція відмовилась.
Оксана Маркарова повідомила про масові спроби пранкерів зв'язатися з українськими урядовцями від імені американських посадовців. Посольство використовує лише перевірені канали комунікації та повідомляє про такі випадки правоохоронців.
Прем'єр Британії Кейр Стармер заявив, що країна не перебуває у стані війни з росією. Це спростування прозвучало після заяв російського посла про пряму участь Британії у конфлікті.
Олег Кіпер обговорив з Майклом Макфолом ситуацію в Одеській області.
Голова Одеської ОВА зустрівся з італійськими парламентарями. Обговорили допомогу лікарням, реконструкцію зрошувальних систем та відбудову об'єктів культурної спадщини в регіоні.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зустрівся з директором ВПП ООН в Україні для обговорення експорту зерна та гуманітарної допомоги. З портів Одещини вже відправлено понад 200 тис. тонн аграрної продукції в рамках ініціативи 'Grain from Ukraine'.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном підготовку до майбутнього саміту НАТО, військову підтримку України та подальшу реалізацію Формули миру.
Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер обговорив з головою Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні Рольфом Холмбо питання безпеки на морі та на суші, захисту портової інфраструктури, покращення транспортної системи та встановлення камер відеоспостереження на автомагістралях.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав припинити залежність від російської нафти у відповідь на ракетні удари росії по енергетичній системі України.
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон був розіграний людьми, які видавали себе за колишнього президента України Петра Порошенка, під час відеозв'язку, який він швидко усвідомив і припинив.
Зеленський розкритикував заборону на використання Західної зброї для ураження цілей в росії, заявивши, що нелогічно бачити, як російські терористи вбивають українців, але не можуть відповісти, і звинуватив росіян в тому, що вони просто посміхаються цій ситуації.
Голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер обговорив з губернатором турецької провінції Анкара можливості співпраці в економічній, сільськогосподарській, інноваційній, спортивній, освітній сферах, підписання міжрегіональної угоди та організацію відпочинку дітей військовослужбовців і вимушених переселенців в Анкарі.
Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер обговорив з головою ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзадзе питання безпеки дітей, відновлення енергетичної інфраструктури та питного водопостачання на півдні Одещини, а також подякував за всебічну підтримку ЮНІСЕФ у сфері освіти, охорони здоров'я та захисту прав дітей.
Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер зустрівся з естонською делегацією, щоб обговорити зерновий коридор, посилення протиповітряної оборони, співпрацю у сфері діджиталізації та ІТ, економічні зв'язки між підприємствами, а також організацію відпочинку дітей з Одеси в Естонії.
Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер зустрівся з грецькими дипломатами, щоб обговорити допомогу внутрішньо переміщеним особам, співпрацю поліції, відновлення енергетичної інфраструктури, а також готовність Греції прийняти на літнє оздоровлення українських дітей, у тому числі дітей загиблих військових та пожежників.
Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер провів онлайн-зустріч із заступником губернатора провінції Стамбул, щоб обговорити співпрацю в таких сферах, як дитяче здоров'я, медицина, ІТ-технології, стажування молоді, бізнес-місії та інфраструктурні проекти.
росія погрожує військовою ескалацією в Україні, якщо Захід втрутиться на поле бою, відкидаючи майбутні мирні переговори як "ультиматум".
Враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон назвав наступ росії в Харківській області "надзвичайно небезпечним моментом" і "невиправданим, незаконним вторгненням путіна в незалежну, суверенну країну".
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон попереджає, що Захід не виніс уроку з російського вторгнення в Україну і повинен бути жорсткішим щодо авторитарних опонентів у більш жорсткому світі.
Ремонт та будівництво укриттів, відновлення пошкодженого житла: Кіпер розповів подробиці зустрічі з координатором ООН.
Французький посол був викликаний до міністерства закордонних справ росії через войовничі заяви Парижа та зростаючу залученість в український конфлікт, а москва застерегла від спроб створити "стратегічну невизначеність" для росії.
росія сприйматиме прибуття літаків F-16 в Україну як носіїв ядерної зброї і цілеспрямовану провокацію з боку США і НАТО, незалежно від модифікації літака.
росія погрожує завдати удару по британських військових об'єктах у відповідь на заяву міністра закордонних справ Великої Британії про право України використовувати британську зброю для нападу на російську територію.
Посли Франції та Великої Британії були викликані до мзс росії, причому британського посла, за даними росЗМІ, викликали через заяви Кемерона про право України наносити удари по російській території з використанням британської зброї, а французького посла викликали з невідомих причин.
росія проведе навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї у відповідь на "погрози Заходу".
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон виступив проти відправки західних військ в Україну, заявивши, що це було б небезпечною ескалацією і що солдати НАТО не повинні вбивати російських солдатів.
Україна та Велика Британія запускають 13 інноваційних проєктів у сфері зеленої енергетики в рамках програми InnovateUkraine, при цьому Велика Британія надає 16 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки енергетичної незалежності України та переходу на зелені технології.
Речник президента росії дмитро пєсков назвав заяви міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та президента Франції Еммануеля Макрона про можливість нанесення ударів по росії та введення західних військ в Україну "небезпечними" та "ескалацією напруженості" навколо війни в Україні, що потенційно становить загрозу для європейської безпеки.
Попри наполягання України, країни G7, за повідомленнями, більше не мають на столі ідею повної конфіскації заморожених російських активів, натомість вивчаючи альтернативні шляхи отримання коштів з цих активів для підтримки України.