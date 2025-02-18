Девід Кемерон

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20487 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 137431 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126416 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128654 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193038 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76868 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Новини Світу • 18 лютого, 21:55 • 33026 перегляди

Видають себе за американських урядовців: посол України в США заявила про атаку пранкерів

Оксана Маркарова повідомила про масові спроби пранкерів зв'язатися з українськими урядовцями від імені американських посадовців. Посольство використовує лише перевірені канали комунікації та повідомляє про такі випадки правоохоронців.

Суспільство • 15 грудня, 07:53 • 54001 перегляди

Велика Британія не перебуває у стані війни з росією - Стармер

Прем'єр Британії Кейр Стармер заявив, що країна не перебуває у стані війни з росією. Це спростування прозвучало після заяв російського посла про пряму участь Британії у конфлікті.

Політика • 22 листопада, 15:35 • 16653 перегляди

Очільник Одеської ОВА Кіпер мав розмову з експослом США в рф

Олег Кіпер обговорив з Майклом Макфолом ситуацію в Одеській області.

Політика • 2 жовтня, 07:53 • 13453 перегляди

Допомога лікарням регіону, реконструкція зрошувальних систем: Кіпер розповів подробиці зустрічі з делегацією Італії

Голова Одеської ОВА зустрівся з італійськими парламентарями. Обговорили допомогу лікарням, реконструкцію зрошувальних систем та відбудову об'єктів культурної спадщини в регіоні.

Війна • 1 жовтня, 15:59 • 17019 перегляди

Співпраця аграрному секторі, експорт збіжжя з України: Кіпер розповів подробиці зустрічі з Рейганом

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зустрівся з директором ВПП ООН в Україні для обговорення експорту зерна та гуманітарної допомоги. З портів Одещини вже відправлено понад 200 тис. тонн аграрної продукції в рамках ініціативи 'Grain from Ukraine'.

Економіка • 25 липня, 17:11 • 34496 перегляди

Кулеба обговорив саміт НАТО і військову підтримку України з очільником МЗС Британії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном підготовку до майбутнього саміту НАТО, військову підтримку України та подальшу реалізацію Формули миру.

Політика • 2 липня, 16:09 • 24275 перегляди

Безпека у морі та на суші, захист портової інфраструктури: Кіпер розповів подробиці зустрічі з головою Консультативної місії ЄС

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер обговорив з головою Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні Рольфом Холмбо питання безпеки на морі та на суші, захисту портової інфраструктури, покращення транспортної системи та встановлення камер відеоспостереження на автомагістралях.

Війна • 28 червня, 15:17 • 39718 перегляди

Кемерон: "В нас є право завершити свою залежність від російської нафти"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав припинити залежність від російської нафти у відповідь на ракетні удари росії по енергетичній системі України.

Війна • 11 червня, 10:53 • 17044 перегляди

Девід Кемерон став жертвою пранкерів. Він поговорив із невідомими, які видавали себе за Петра Порошенка

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон був розіграний людьми, які видавали себе за колишнього президента України Петра Порошенка, під час відеозв'язку, який він швидко усвідомив і припинив.

Політика • 7 червня, 21:57 • 23081 перегляди

Здається, що росіяни просто посміхаються з цієї ситуації: Зеленський про заборону бити по території рф

Зеленський розкритикував заборону на використання Західної зброї для ураження цілей в росії, заявивши, що нелогічно бачити, як російські терористи вбивають українців, але не можуть відповісти, і звинуватив росіян в тому, що вони просто посміхаються цій ситуації.

Війна • 31 травня, 10:10 • 20652 перегляди

Відбудова, співпраця в економічній, аграрній, інноваційній, спортивній та освітній сферах: Кіпер розповів подробиці зустрічі з губернатором Анкари

Голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер обговорив з губернатором турецької провінції Анкара можливості співпраці в економічній, сільськогосподарській, інноваційній, спортивній, освітній сферах, підписання міжрегіональної угоди та організацію відпочинку дітей військовослужбовців і вимушених переселенців в Анкарі.

Економіка • 29 травня, 17:44 • 49100 перегляди

Безпека дітей, відновлення енергетичної інфраструктури: Кіпер розповів подробиці зустрічі з представниками ЮНІСЕФ

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер обговорив з головою ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзадзе питання безпеки дітей, відновлення енергетичної інфраструктури та питного водопостачання на півдні Одещини, а також подякував за всебічну підтримку ЮНІСЕФ у сфері освіти, охорони здоров'я та захисту прав дітей.

Суспільство • 24 травня, 16:24 • 22651 перегляди

Зерновий коридор та посилення захисту неба Одещини: Кіпер розповів подробиці зустрічі з делегацією Естонії

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер зустрівся з естонською делегацією, щоб обговорити зерновий коридор, посилення протиповітряної оборони, співпрацю у сфері діджиталізації та ІТ, економічні зв'язки між підприємствами, а також організацію відпочинку дітей з Одеси в Естонії.

Війна • 20 травня, 17:48 • 53015 перегляди

Допомога ВПО, відновлення енергетичної інфраструктури: Кіпер розповів подробиці зустрічі з делегацією Греції

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер зустрівся з грецькими дипломатами, щоб обговорити допомогу внутрішньо переміщеним особам, співпрацю поліції, відновлення енергетичної інфраструктури, а також готовність Греції прийняти на літнє оздоровлення українських дітей, у тому числі дітей загиблих військових та пожежників.

Війна • 20 травня, 12:52 • 19740 перегляди

Оздоровлення дітей, стажування для талановитої молоді: Кіпер розповів подробиці онлайн-зустрічі з заступником губернатора Стамбулу

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер провів онлайн-зустріч із заступником губернатора провінції Стамбул, щоб обговорити співпрацю в таких сферах, як дитяче здоров'я, медицина, ІТ-технології, стажування молоді, бізнес-місії та інфраструктурні проекти.

Суспільство • 14 травня, 12:57 • 15992 перегляди

лавров пригрозив "готовністю" рф до вирішення питання України на полі бою з Заходом

росія погрожує військовою ескалацією в Україні, якщо Захід втрутиться на поле бою, відкидаючи майбутні мирні переговори як "ультиматум".

Війна • 13 травня, 11:56 • 22190 перегляди

Звернення ГУР до росіян на Харківському напрямку: переходьте на бік України, або здавайтесь в полон

Враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

Війна • 12 травня, 11:14 • 30799 перегляди

"Надзвичайно небезпечний момент": глава МЗС Британії про успіхи рф на Харківщині

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон назвав наступ росії в Харківській області "надзвичайно небезпечним моментом" і "невиправданим, незаконним вторгненням путіна в незалежну, суверенну країну".

Війна • 12 травня, 10:20 • 83730 перегляди

Захід не засвоїв уроку з вторгнення росії в Україну й повинен стати жорсткішим - Кемерон

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон попереджає, що Захід не виніс уроку з російського вторгнення в Україну і повинен бути жорсткішим щодо авторитарних опонентів у більш жорсткому світі.

Політика • 9 травня, 17:11 • 60159 перегляди

Ремонт та будівництво укриттів, відновлення пошкодженого житла: Кіпер розповів подробиці зустрічі з координатором ООН

Ремонт та будівництво укриттів, відновлення пошкодженого житла: Кіпер розповів подробиці зустрічі з координатором ООН.

Війна • 7 травня, 14:21 • 30436 перегляди

Через "войовничі заяви" Парижа: у мзс рф роз'яснили, чому викликали посла Франції

Французький посол був викликаний до міністерства закордонних справ росії через войовничі заяви Парижа та зростаючу залученість в український конфлікт, а москва застерегла від спроб створити "стратегічну невизначеність" для росії.

Новини Світу • 6 травня, 16:39 • 22099 перегляди

Розглядатимуть літаки F-16 для України як носії ядерної зброї: у рф видали чергову партію погроз

росія сприйматиме прибуття літаків F-16 в Україну як носіїв ядерної зброї і цілеспрямовану провокацію з боку США і НАТО, незалежно від модифікації літака.

Війна • 6 травня, 15:34 • 28749 перегляди

У рф пригрозили Великій Британії ударами по їх військових обʼєктах: деталі

росія погрожує завдати удару по британських військових об'єктах у відповідь на заяву міністра закордонних справ Великої Британії про право України використовувати британську зброю для нападу на російську територію.

Війна • 6 травня, 14:32 • 28692 перегляди

Послів Великої Британії та Франції викликали до мзс рф: що відомо

Посли Франції та Великої Британії були викликані до мзс росії, причому британського посла, за даними росЗМІ, викликали через заяви Кемерона про право України наносити удари по російській території з використанням британської зброї, а французького посла викликали з невідомих причин.

Новини Світу • 6 травня, 14:06 • 19479 перегляди

росія проведе навчання з тактичної ядерної зброї - міноборони рф

росія проведе навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї у відповідь на "погрози Заходу".

Новини Світу • 6 травня, 07:55 • 19473 перегляди

Глава МЗС Британії висловився про відправлення західних військ в Україну

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон виступив проти відправки західних військ в Україну, заявивши, що це було б небезпечною ескалацією і що солдати НАТО не повинні вбивати російських солдатів.

Війна • 3 травня, 23:20 • 23786 перегляди

Україна та Британія розпочинають співпрацю у сфері зелених інновацій в енергетиці

Україна та Велика Британія запускають 13 інноваційних проєктів у сфері зеленої енергетики в рамках програми InnovateUkraine, при цьому Велика Британія надає 16 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки енергетичної незалежності України та переходу на зелені технології.

Економіка • 3 травня, 14:32 • 20306 перегляди

У кремлі вважають коментарі Макрона та Кемерона щодо України "дуже небезпечними"

Речник президента росії дмитро пєсков назвав заяви міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та президента Франції Еммануеля Макрона про можливість нанесення ударів по росії та введення західних військ в Україну "небезпечними" та "ескалацією напруженості" навколо війни в Україні, що потенційно становить загрозу для європейської безпеки.

Війна • 3 травня, 11:22 • 20981 перегляди

У G7 кажуть, повна конфіскація російських активів більше не на столі, шукають альтернативи - FT

Попри наполягання України, країни G7, за повідомленнями, більше не мають на столі ідею повної конфіскації заморожених російських активів, натомість вивчаючи альтернативні шляхи отримання коштів з цих активів для підтримки України.

Економіка • 3 травня, 09:17 • 22078 перегляди