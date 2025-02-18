Девід Кемерон

У кремлі вважають коментарі Макрона та Кемерона щодо України "дуже небезпечними"

Речник президента росії дмитро пєсков назвав заяви міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та президента Франції Еммануеля Макрона про можливість нанесення ударів по росії та введення західних військ в Україну "небезпечними" та "ескалацією напруженості" навколо війни в Україні, що потенційно становить загрозу для європейської безпеки.