Кемерон: "В нас є право завершити свою залежність від російської нафти"
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав припинити залежність від російської нафти у відповідь на ракетні удари росії по енергетичній системі України.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав відмовитися від російської нафти у відповідь на російські ракетні удари по енергетичній системі України. Про це Кемерон заявив під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.
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"Ми знаємо, що хоче зробити росія. росія хоче зруйнувати енергетичний сектор, вони хочуть взяти коксове вугілля, яке використовується, є дуже важливим для української металургії, вони хочуть знищити газосховища в Україні. Вони це роблять цілеспрямовано. Вони зруйнують важливіші елементи в Україні. В нас є право завершити свою залежність від російської нафти. Ми робимо багато, всім треба робити ще більше і використовувати заморожені активи росії", - сказав Кемерон.
Він зазначив, що путін не хоче, щоб світ звільнився від нафтової залежності.
"G7 цього тижня прийме рішення, щоб ми щонайменше домовимося використати відсотки від заморожених активів для того, щоб зібрати велетенську позику для України", - додав Кемерон.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що росія вже 300 років намагається колонізувати Україну і утримати її у сфері свого впливу. Напад на Європейський союз є абсолютно вірогідним, а небезпека є більшою, ніж деякі люди про це думають.