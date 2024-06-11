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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кэмерон: "У нас есть право завершить свою зависимость от российской нефти"

Кэмерон: "У нас есть право завершить свою зависимость от российской нефти"

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 10:53  •  8506 просмотра

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал прекратить зависимость от российской нефти в ответ на ракетные удары россии по энергетической системе Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал отказаться от российской нефти в ответ на российские ракетные удары по энергетической системе Украины. Об этом Кэмерон заявил во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы знаем, что хочет сделать россия. россия хочет разрушить энергетический сектор, они хотят взять коксовый уголь, который используется, является очень важным для украинской металлургии, они хотят уничтожить газохранилища в Украине. Они делают это целенаправленно. Они разрушат более важные элементы в Украине. У нас есть право завершить свою зависимость от российской нефти. Мы делаем много, всем надо делать еще больше и использовать замороженные активы россии", - сказал Кэмерон.

Он отметил, что рутин не хочет, чтобы мир освободился от нефтяной зависимости.

"G7 на этой неделе примет решение, чтобы мы по меньшей мере договоримся использовать проценты от замороженных активов для того, чтобы собрать огромный заем для Украины", - добавил Кэмерон.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что россия уже 300 лет пытается колонизировать Украину и удержать ее в сфере своего влияния. Нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным, а опасность больше, чем некоторые люди об этом думают.

Павел Башинский

Павел Башинский

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