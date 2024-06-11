Напад на Європейський союз є абсолютно вірогідним – глава МЗС Польщі

росія вже 300 років намагається колонізувати Україну і утримати її у сфері свого впливу. Напад на Європейський союз є абсолютно вірогідним, а небезпека є більшою, ніж деякі люди про це думають. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024 у вівторок, передає кореспондент УНН.

Історія та географія відіграють для України та Польщі першочергову роль. росія вже 300 років намагається колонізувати Україну і утримати її у сфері свого впливу. У російській імперії було заборонено писати, публікувати українською. Вони знищили під час Голодомору 5 млн українських селян, і зараз відбувається те саме. Подивіться що відбувається на українських окупованих територіях. Якщо подивитися на світ з Варшави, то на 200 км на північ російський анклав - це калінінград і там є сто атомних боєголовок. білорусь поруч. Тобто це означає, що напад на Європейський союз, є абсолютно вірогідним