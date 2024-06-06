"Вся Європа буде під загрозою": Байден закликав світ не допустити поразки України у війні проти рф
Київ • УНН
Президент США Джо Байден заявив, що світ повинен підтримати Україну у війні проти рф, оскільки, якщо Україна впаде, сусідні країни і вся Європа опиняться під загрозою російської агресії.
Світ має підтримувати Київ у війні проти рф, адже якщо Україна не втримається, то росія не зупиниться - під загрозою опиняться всі сусідні країни.Про це під час церемонії у Франції, присвяченій 80-й річниці висадки союзників у Нормандії заявив президент США Джо Байден, пише УНН з посиланням на Голос Америки.
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Лідер Білого дому наголосив, що українці воюють з винятковою сміливістю - вони зазначають величезних втрат на полі бою, але ніколи не відступають.
Сполучені Штати, НАТО і коаліція з більш ніж 50 країн підтримують Україну. Ми не відступимо, бо якщо ми це зробимо, Україну підкорять і там все не закінчиться. Сусіди України будуть під загрозою, вся Європа буде під загрозою
За його словами, автократи світу пильно спостерігають за тим, чи не спустить світ цю незаконну агресію на гальмах.
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Ми не можемо цього допустити, поступитись агресору, поклонитись диктаторам - це просто немислимо
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції і долучився до церемонії з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії.