"Вся Европа будет под угрозой": Байден призвал мир не допустить поражения Украины в войне против рф

Мир должен поддерживать Киев в войне против рф, ведь если Украина не удержится, то Россия не остановится - под угрозой окажутся все соседние страны.Об этом во время церемонии во Франции, посвященной 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии заявил президент США Джо Байден, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Лидер Белого дома подчеркнул, что украинцы воюют с исключительной смелостью - они отмечают огромные потери на поле боя, но никогда не отступают.

Соединенные Штаты, НАТО и коалиция из более чем 50 стран поддерживают Украину. Мы не отступим, потому что если мы это сделаем, Украину покорят и там все не закончится. Соседи Украины будут под угрозой, вся Европа будет под угрозой - заявил Джо Байден.

По его словам, автократы мира пристально наблюдают за тем, не спустит ли мир эту незаконную агрессию на тормозах.

"Мы не уйдем": Байден провел параллели между "Днем Д" и Украиной

Пройдет можем этого допустить, уступить агрессору, поклониться диктаторам-это просто немыслимо - подчеркнул президент США.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию и присоединился к церемонии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.