Річниця висадки союзників у Нормандії: Зеленський долучився до церемонії
Київ • УНН
Світові лідери, включаючи Володимира Зеленського, зібралися у французькій Нормандії, щоб відзначити 80-ту річницю висадки союзників під час Другої світової війни.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції і долучився до церемонії з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії, передає УНН.
Так, з нагоди у 80-річчя висадки союзників у Нормандії Президент Франції Еммануель Макрон зібрав світових лідерів на Меморіальні заходи на нормандському узбережжі.
Також на церемонії, зокрема присутні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Чехії Петр Павел.
Доповнення
На церемонії у Франції глави західних держав вшанували пам'ять про висадку союзників у Нормандії в роки Другої світової війни.
Довідка
6 червня 1944 року солдати союзників висадилися на пляжі Нормандії. День висадки ознаменував початок визволення Франції та Західної Європи від нацистського панування (операція "Оверлорд"). Але він також символізував нелюдське кровопролиття, десятки тисяч загиблих і поранених. Сили союзників на той час складалися переважно з американців, британців, канадців, поляків і французів. Близько 3100 десантних кораблів з більш ніж 150 000 солдатів пробилися на північ Франції.
Вшанування відбувається на пляжі в Сен-Лоран-сюр-Мер на пляжі Омаха, одній з ділянок пляжу, куди союзники прибули з Великої Британії.
Декілька літніх ветеранів також приїхали до Нормандії на урочистості. Президент Франції Еммануель Макрон нагородив одинадцятьох літніх американських ветеранів орденом Почесного легіону за їхню службу в той час.