Годовщина высадки союзников в Нормандии: Зеленский присоединился к церемонии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию и присоединился к церемонии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, передает УНН.

Так, по случаю в 80-летия высадки союзников в Нормандии Президент Франции Эммануэль Макрон собрал мировых лидеров на мемориальные мероприятия на нормандском побережье.

Также на церемонии, в частности присутствуют Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Чехии Петр Павел.

Дополнение

На церемонии во Франции главы западных держав почтили память о высадке союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны.

Справка

6 июня 1944 года солдаты союзников высадились на пляже Нормандии. День высадки ознаменовал начало освобождения Франции и Западной Европы от нацистского господства (операция "Оверлорд"). Но он также символизировал бесчеловечное кровопролитие, десятки тысяч погибших и раненых. Союзные силы в то время состояли в основном из американцев, британцев, канадцев, поляков и французов. Около 3100 десантных кораблей из более чем 150 000 солдат пробились на север Франции.

Празднование проходит на пляже в Сен-Лоран-сюр-Мер в пляже Омаха, одном из участков пляжа, куда союзники прибыли из Великобритании.

Несколько пожилых ветеранов также приехали в Нормандию на торжества. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил одиннадцать пожилых американских ветеранов орденом Почетного легиона за их службу в то время.