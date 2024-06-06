80 років від висадки в Нормандії: світові лідери вшанували річницю дня “Д”

На церемонії у Франції глави захыдних держав вшанували пам'ять про висадку союзників у Нормандії в роки Другої світової війни. Про це пише УНН із посиланням на Reuters та Deutsche Welle.

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У Франції відбулась спільна церемонія вшанування учасників військ антигітлерівської коаліції, які провели висадку в Нормандії 80 років тому, 6 червня 1944 року. Разом з президентом Франції Еммануелем Макроном на Нормандському американському кладовищі сьогодні були присутні численні глави держав і урядів, зокрема президент США Джо Байден, федеральний канцлер Олаф Шольц, британський король Чарльз III.

Байден виступив із палким закликом до захисту свободи та демократії, закликавши західні держави залишати курс підтримки України, а також нагадав про важливість не піддаватися російській тиранії. Президент США сказав, що "просто немислимо" здатися перед російською агресією, і пообіцяв не послаблювати підтримку України.

Байден похвалив НАТО як "найбільший військовий Альянс в історії світу".

НАТО є більш згуртованим, ніж будь-коли, і ще більш готовим до збереження миру - сказав він.

Король Великої Британії Чарльз III, вшановуючи пам'ять солдатів Альянсу, які воювали в День "Д" заявив наступне:

Дуже багато з них так і не повернулися додому. Вони загинули на пляжах висадки в день "Д" і в багатьох наступних битвах - сказав 75-річний монарх на урочистому заході з нагоди 80-ї річниці у Вер-сюр-Мер, що у французькому місті Вер-сюр-Мер.

Король Великої Британії сказав, що загиблих і всіх тих, хто служив у той час, будуть згадувати з глибокою вдячністю.

Ми пам’ятаємо урок, який приходив до нас знову і знову протягом десятиліть: вільні нації повинні об’єднатися, щоб протистояти тиранії - сказав Чарльз, який говорив французькою та англійською.

Довідка

6 червня 1944 року солдати союзників висадилися на пляжі Нормандії. День висадки ознаменував початок визволення Франції та Західної Європи від нацистського панування (операція "Оверлорд"). Але він також символізував нелюдське кровопролиття, десятки тисяч загиблих і поранених. Сили союзників на той час складалися переважно з американців, британців, канадців, поляків і французів. Близько 3100 десантних кораблів з більш ніж 150 000 солдатів пробилися на північ Франції.

Вшанування відбувається на пляжі в Сен-Лоран-сюр-Мер на пляжі Омаха, одній з ділянок пляжу, куди союзники прибули з Великої Британії.

Декілька літніх ветеранів також приїхали до Нормандії на урочистості. Президент Франції Еммануель Макрон нагородив одинадцятьох літніх американських ветеранів орденом Почесного легіону за їхню службу в той час.

"Ви покинули все і взяли на себе всі ризики заради нашої незалежності, заради нашої свободи. Ми цього не забудемо", - сказав Макрон на американському військовому кладовищі в Коллівіллі в присутності президента США Байдена і близько 170 ветеранів.

80-річчя висадки союзників у Нормандії: Байден виступить у Франції з промовою про демократію