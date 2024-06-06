80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"

На церемонии во Франции, главы государств почтили память о высадке союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters и Deutsche Welle.

Детали

Во Франции состоялась совместная церемония чествования участников войск антигитлеровской коалиции, которые провели высадку в Нормандии 80 лет назад, 6 июня 1944 года. Вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном на нормандском Американском кладбище сегодня присутствовали многочисленные главы государств и правительств, в частности президент США Джо Байден, федеральный канцлер Олаф Шольц, британский король Чарльз III.

Байден выступил с горячим призывом к защите свободы и демократии, призвав западные государства поддерживать Украину, а также напомнил о важности не поддаваться российской тирании. Президент США сказал, что "просто немыслимо" сдаться перед российской агрессией, и пообещал не ослаблять поддержку Украины.

Байден похвалил НАТО как"крупнейший военный Альянс в истории мира".

"НАТО является более сплоченным, чем когда-либо, и еще более готовым к сохранению мира", - сказал он.

Король Великобритании Чарльз III чествуя память солдат Альянса, воевавших в День" Д " заявил следующее:

"Очень многие из них так и не вернулись домой. Они погибли на пляжах высадки в день "Д" и во многих последующих битвах", - сказал 75-летний монарх на торжественном мероприятии по случаю 80-й годовщины в Вер-сюр-Мер, что во французском городе Вер-сюр-Мер.

Король Великобритании сказал, что погибших и всех тех, кто служил в то время, будут вспоминать с глубокой благодарностью.

"Мы помним урок, который приходил к нам снова и снова на протяжении десятилетий: свободные нации должны объединиться, чтобы противостоять тирании", — сказал Чарльз, который говорил по-французски и по-английски.

Справка

6 июня 1944 года солдаты союзников высадились на пляже Нормандии. День высадки ознаменовал начало освобождения Франции и Западной Европы от нацистского господства (операция "Оверлорд"). Но он также символизировал бесчеловечное кровопролитие, десятки тысяч погибших и раненых. Союзные силы в то время состояли в основном из американцев, британцев, канадцев, поляков и французов. Около 3100 десантных кораблей из более чем 150 000 солдат пробились на север Франции.

Празднование проходит на пляже в Сен-Лоран-сюр-Мер в пляже Омаха, одном из участков пляжа, куда союзники прибыли из Великобритании.

Несколько пожилых ветеранов также приехали в Нормандию на торжества. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил одиннадцати пожилых американских ветеранов орденом Почетного легиона за их службу в то время.

"Вы оставили все и взяли на себя все риски ради нашей независимости, ради нашей свободы. Мы этого не забудем", - сказал Макрон на американском военном кладбище в Колливилле в присутствии президента США Байдена и около 170 ветеранов.

80-летие высадки союзников в Нормандии: Байден выступит во Франции с речью о демократии