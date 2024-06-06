80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На церемонии во Франции мировые лидеры отметили 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Политики призвали к защите свободы и демократии и пообещали поддержку Украине.

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В первом квартале 2024 года бизнес больше всего жаловался на налоговую - Совет бизнес-омбудсмена

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Пятая книга Сюзанны Коллинз из серии " Голодные игры "под названием" Восход солнца на жатве", действия которой которого разворачивается через 40 лет после "Баллады о певчих птицах и змеях" и за 24 года до выхода оригинальной трилогии, выйдет уже в марте следующего года.

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"Восход солнца на жатве": в следующем году выйдет пятая книга из серии "Голодные игры"

Штурмовали Красногоровку и пытались прорваться в Лиман Донецкой области: трем предателям сообщено о подозрении

Трем предателям было сообщено о подозрении в участии в боевых действиях против украинских войск в составе российских оккупационных группировок в Донецкой области, включая штурм Красногоровки и попытку прорыва в лиман.

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Штурмовали Красногоровку и пытались прорваться в Лиман Донецкой области: трем предателям сообщено о подозрении

Зеленский в День журналиста: "Спасибо каждому и каждой, кто освещает нашу борьбу в этой войне"

В День журналиста Президент Зеленский поблагодарил представителей СМИ, освещающих борьбу Украины в войне, за то, что они стоят бок о бок с солдатами в самых горячих точках и помогают удерживать внимание всего мира к событиям в стране.

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Зеленский в День журналиста: "Спасибо каждому и каждой, кто освещает нашу борьбу в этой войне"

Связанны с "силовиками" оккупированного Луганска: группа хакеров атаковала Силы обороны Украины

Группа хакеров UAC-0020 (Vermin), связанных с "силовыми органами" оккупированного Луганска, атаковала силы обороны Украины, отправляя вредоносные электронные письма, содержащие вредоносное ПО SPECTR.

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Связанны с "силовиками" оккупированного Луганска: группа хакеров атаковала Силы обороны Украины

В новороссийске у россиян, вероятно, появилась возможность перезаряжать подводные лодки - Плетенчук

В новороссийске у россиян, вероятно, есть возможность перезарядить подводные лодки, не возвращаясь на базу во временно оккупированном Севастополе.

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В новороссийске у россиян, вероятно, появилась возможность перезаряжать подводные лодки - Плетенчук