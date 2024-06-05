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80-летие высадки союзников в Нормандии: Байден выступит во Франции с речью о демократии
Президент США Джо Байден прибыл во Францию, чтобы почтить 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии и выступить с речью о демократии на фоне войны России против Украины.
"Укрпочта" вводит услугу оплаты упаковки получателем
"Укрпочта" внедряет услугу, позволяющую получателям оплачивать тару для посылок, избавляя от необходимости покупать коробки или упаковку отдельно.
Оккупанты нанесли удары из разного вида вооружения по приграничью Черниговщины: зафиксировано 87 взрывов
За сутки российские войска нанесли 87 ударов из различного вооружения по по приграничью Черниговской области.
Украина получила инновационный препарат для профилактики ВИЧ
Украина стала одной из 5 стран, получивших инновационный препарат длительного действия для доконтактной профилактики ВИЧ CAB-LA.
В Луганской области оккупанты безуспешно штурмовали позиции Сил обороны со стороны Кременной, ежедневно обстреливают Невское
В Луганской области российские оккупанты безуспешно штурмовали позиции украинских военных со стороны Кременной в Лиманском направлении, в то время как Невское подвергается ежедневным обстрелам.
Украина собирается привлечь средства из 50-миллиардного фонда Ukraine Facility от ЕС на восстановление энергетики
Украина будет работать с партнерами, чтобы средства из фонда Ukraine Facility на 50 млрд евро от ЕС можно было быстрее привлечь для восстановления энергетики, и правительство готовится расширить программу доступного кредитования "5-7-9" на проекты распределенной генерации.
россияне обстреляли Донетчину 2300 раз за сутки: есть раненый
россияне 2300 раз обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, ранив одного человека и повредив 24 гражданских объекта.
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
Украина располагает обширной сетью сельскохозяйственных компаний, связанных с россией, включая GNT Group, принадлежащую Сергею Грозе и Владимиру Науменко.
"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны
В сети мультимаркетов "Аврора" стартует новая благотворительная акция, чтобы собрать 3 млн гривен на покупку школьных принадлежностей и девайсов для детей, потерявших родителей во время войны.
Луганщина на пороге голода: продолжается вывоз сотен тысяч тонн зерна в регионы рф
Луганская область находится на грани голода, поскольку оккупанты продолжают экспортировать сотни тысяч тонн зерна в российские регионы, несмотря на значительные потери урожая пшеницы из-за засухи.