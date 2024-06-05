80-летие высадки союзников в Нормандии: Байден выступит во Франции с речью о демократии

На церемонії вшануванні пам'яті висадки союзників 6 червня 1944 року очікують президента США Джо Байдена, який виступить з гучною промовою та проведе офіційну зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Пише УНН із посиланням на Reuters.

Президент Джо Байден прилетел во Францию чтобы почтить 80-ю годовщину дня высадки в Нормандии. По данным СМИ, соответствующая поездка главы Белого дома призвана подчеркнуть преданность США союзникам в Европе.

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В четверг Байден отправится на побережье Нормандии на 80-ю годовщину дня высадки, - масштабной операции, проведенной в обстановке величайшей секретности американскими, британскими и вольнофранцузскими военными, чтобы проложить путь к освобождению Франции и разгрому нацистской Германии.

Ожидается присутствие, кроме президентов США и Франции, также: короля Чарьза III, канцлера Германии Олафа Шольца и главы итальянского государства Серджо Маттареллы и других гостей. Это должно продемонстрировать единство западного мира в то время, когда Европу снова поражает большой конфликт, пишут СМИ.

Байден выступит с громкой речью о демократии.

Во время политического сбора средств перед поездкой Байден назвал вторжение в день высадки "одним из важнейших моментов в истории защиты свободы и демократии в мировой истории" и сказал, что нельзя забывать о жертвах того дня.

"В этом году демократия в буквальном смысле стоит на избирательном бюллетене. Будущее демократии и свободы поставлено на карту. У нас есть храбрые солдаты, которые отдали свои жизни на пляжах Нормандии, которые сделали свое дело", - сказал он донорам в Коннектикуте в понедельник.

Чествование дня высадки происходит на фоне современной войны в Европе, более чем 2-летней полномасштабной агрессии России против Украины. Приглашенная десять лет назад Россия была формально отстранена от церемоний именно из-за ее "захватнической войны" против Украины.

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