Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7. Об этом сообщает The Barron's Daily, передает УНН.

Детали

По информации, украинский президент Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Нормандии на этой неделе, а также на встрече G7 в Италии. Эти встречи имеют целью обсуждение борьбы Украины с рф.

Согласно советнику по национальной безопасности Америки Джейку Салливану, Байден планирует обсудить с Зеленским положение дел в Украине и возможности поддержки страны.

Он (Джо Байден) проведет с ним (Владимир Зеленский) встречу, чтобы поговорить о состоянии дел в Украине и о том, как мы можем продолжить и углубить нашу поддержку Украины - заявил Джейк Салливан.

Также известно, что Байден и Зеленский встретятся на саммите G7, где вопрос использования замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины будет одной из ключевых тем.

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