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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
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Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

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3 июня 2024, 12:55  •  115422 просмотра

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Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7

Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7, чтобы обсудить борьбу Украины с рф и возможности для продолжения поддержки, включая потенциальное использование замороженных российских средств для военных усилий Украины.

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Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7

Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций в отношении Международного уголовного суда в ответ на запрос прокурора МУС о выдаче ордера на арест израильских чиновников в связи с войной в Газе.

Новости Мира •   •  3069 просмотра
Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

Хакеры создали поддельные учетные записи электронной почты, выдавая себя за сотрудников донецкой военной администрации, и разослали поддельные приглашения на Глобальный саммит мира 2024 от имени ее председателя.

Война •   •  4624 просмотра
Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

По информации от DeepState, на передовой вражеские войска продвинулись в районе Работиного, Победы и в Новоалександровке.

Война •   •  6443 просмотра
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

Граждане США и Украины с двойным гражданством могут потерять возможность покидать Украину из-за отмены Украиной исключения, что позволяет некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.

Война •   •  7536 просмотра
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

Словения признала независимым палестинское государство

Парламент Словении проголосовал за признание независимого палестинского государства, при этом 52 из 90 депутатов поддержали это решение.

политика •   •  7347 просмотра
Словения признала независимым палестинское государство

Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

По данным, 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток, бесчеловечного обращения и ужасных условий содержания в российском плену, а также систематического физического насилия.

Война •   •  8842 просмотра
Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника на служебный автобус сельскохозяйственного предприятия в шебекино белгородской области рф.

Война •   •  9042 просмотра
Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

TikTok не смог обнаружить 16 рекламных роликов, содержащих дезинформацию о выборах в Европейский парламент, созданных Global Witness, и одобрил их из-за ошибки модератора, несмотря на нарушение правил.

Новости из соцсетей •   •  8420 просмотра
Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

Америка успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боеголовки из Калифорнии, подтвердив готовность и эффективность системы в рамках стратегического сдерживания и национальной безопасности.

Новости Мира •   •  8402 просмотра
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда