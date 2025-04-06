Китай усиливает ответные меры на пошлины США, расширяя список товаров под пошлиной и ограничивая экспорт минералов. Трамп отреагировал на это ухудшением ситуации.
Президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у ряда оппонентов, включая Харрис, Клинтон и Байдена, а также у членов семьи Байдена. Ранее он лишил доступа Блинкена и Салливана.
Тулси Габбард, глава Нацразведки США, аннулировала доступ к государственной тайне для Энтони Блинкена, Джейка Салливана и других должностных лиц. Решение принято по указанию президента Трампа.
Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также без допуска остались Лиза Монако, Летиция Джеймс и Элвин Брэгг.
Дональд Трамп лишил допуска к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также допуски потеряли заместитель генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс и прокурор Манхэттена Брэгг.
ЦРУ пришло к выводу, что COVID-19 вероятнее всего возник из-за утечки в лаборатории Уханя. Агентство сделало этот вывод с низкой степенью уверенности, присоединившись к позиции ФБР и Минэнерго США.
Во время дискуссии в Вашингтоне советники по нацбезопасности США Салливан и Волц определили Китай главным вызовом для США. Война в Украине не вошла в перечень основных угроз национальной безопасности.
Белый дом сотрудничает с будущей администрацией Трампа, чтобы обеспечить сделку об освобождении заложников. Переговоры продолжаются в Дохе, а Байден планирует обсудить этот вопрос с Нетаньяху.
Советник по нацбезопасности США представил Байдену варианты потенциальной атаки на ядерные объекты Ирана. Обсуждение касалось возможной реакции США, если Иран приблизится к созданию ядерного оружия до 20 января.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Трампа сохранить давление Байдена на россию. Он подчеркнул, что военная поддержка Украины является ключевым рычагом для достижения справедливого соглашения.
Советник США по нацбезопасности предостерегает о возможном возрождении ИГИЛ из-за вакуума власти в Сирии после бегства Асада. Террористы активизировались и могут воспользоваться нестабильностью в регионе.
Премьер Израиля Нетаньяху провел телефонный разговор с Дональдом Трампом по поводу освобождения заложников в Газе и событий в Сирии. Трамп угрожает «адом» на Ближнем Востоке, если заложников не освободят до его инаугурации.
Администрация Байдена планирует передать Украине тысячи ракет, сотни тысяч снарядов и сотни единиц бронетехники за 5 недель. Пентагон использует морские и воздушные маршруты для ускоренной поставки.
Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа для обсуждения планов россии. Также состоялись встречи с высокопоставленными должностными лицами США и представителями бизнеса.
США разработали план укрепления военной позиции Украины с предоставлением вооружения и новыми санкциями против рф. План включает поставку техники, обучение войск и $20 млрд кредита из замороженных российских активов.
Джейк Салливан анонсировал новые санкции против россии из-за участия КНДР в войне. США также выделили новый пакет помощи на $725 млн.
Администрация Байдена обратится в Конгресс за дополнительным финансированием для Украины на 24 млрд долл. Из них 8 млрд долл. пойдет на USAI, а 16 млрд долл. - на пополнение складов США для новых пакетов помощи.
Джейк Салливан опроверг информацию о возможности предоставления ядерного потенциала Украине. США продолжат поставлять обычные вооружения и военную технику для защиты Украины.
Майк Волтц, будущий советник Трампа, заявил о сотрудничестве с администрацией Байдена по войне в Украине. Обе администрации работают как единая команда для достижения мира и сдерживания эскалации конфликта.
Советник президента США по нацбезопасности заявил, что Украина имеет проблемы с мобилизацией. По его словам, ни одна система вооружений не имеет решающего значения без достаточного количества живой силы.
На саммите АТЭС Байден призвал Си Цзиньпина убедить Северную Корею не оказывать военную помощь россии. Лидеры также договорились о человеческом контроле над ядерным оружием без использования искусственного интеллекта.
Демократ Тим Кейн заявил о шансах принятия дополнительного финансирования для Украины до смены власти. Республиканцы в Палате представителей могут заблокировать инициативу из-за позиции Трампа.
На встрече с Трампом в Белом доме Байден подчеркнул важность поддержки Украины для безопасности США. Салливан сообщил, что президент продолжит отстаивать эту позицию как частным образом, так и публично.
Будущий советник по нацбезопасности США Майк Волтц заявил о планах Трампа завершить войну через переговоры. Волтц ранее поддерживал помощь Украине, но впоследствии голосовал против финансирования.
Администрация Байдена планирует обратиться к Конгрессу относительно новой помощи Украине на 2025 год. Салливан подтвердил намерение использовать все выделенные средства до конца президентского срока.
Дональд Трамп анонсировал масштабные изменения в случае победы на выборах, включая депортацию мигрантов и переговоры между Украиной и РФ. Его команда готовит десятки указов на первую неделю работы.
Советник президента США по нацбезопасности предполагает, что путин до сих пор не решил, что россия предоставит КНДР в обмен на ее войска. Ким Чен Ын может ожидать военную и технологическую поддержку, в частности для ядерной программы.
Джейк Салливан сообщил о планах Байдена убедить будущую администрацию США продолжать помощь Украине. У президента будет 70 дней, чтобы доказать необходимость постоянной поддержки Украины Конгрессом.
Руководитель ОП сообщил о хороших личных отношениях Зеленского с обоими кандидатами в президенты США. По итогам визита в США, Ермак уверен, что будущий президент не уступит путину.
США обратились к Китаю с просьбой вмешаться в ситуацию с отправкой северокорейских войск в Россию. Западные официальные лица не оптимистичны относительно вмешательства Китая, который продолжает поддерживать российскую оборонную промышленность.