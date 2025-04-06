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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26735 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тулси Габбард, глава Нацразведки США, аннулировала доступ к государственной тайне для Энтони Блинкена, Джейка Салливана и других должностных лиц. Решение принято по указанию президента Трампа.

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Трамп отменил соратникам Байдена доступ к секретной информации

Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также без допуска остались Лиза Монако, Летиция Джеймс и Элвин Брэгг.

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Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным сведениям

Дональд Трамп лишил допуска к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также допуски потеряли заместитель генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс и прокурор Манхэттена Брэгг.

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Советники президентов США Салливан и Волц не упомянули войну в Украине среди главных вызовов

Во время дискуссии в Вашингтоне советники по нацбезопасности США Салливан и Волц определили Китай главным вызовом для США. Война в Украине не вошла в перечень основных угроз национальной безопасности.

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Освобождение заложников в Газе: администрация Байдена работает с командой Трампа над соглашением

Белый дом сотрудничает с будущей администрацией Трампа, чтобы обеспечить сделку об освобождении заложников. Переговоры продолжаются в Дохе, а Байден планирует обсудить этот вопрос с Нетаньяху.

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У Байдена обсуждали возможность удара по ядерным объектам Ирана - Axios

Советник по нацбезопасности США представил Байдену варианты потенциальной атаки на ядерные объекты Ирана. Обсуждение касалось возможной реакции США, если Иран приблизится к созданию ядерного оружия до 20 января.

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Салливан: соглашения о прекращении войны в Украине можно достичь через давление на рф

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Трампа сохранить давление Байдена на россию. Он подчеркнул, что военная поддержка Украины является ключевым рычагом для достижения справедливого соглашения.

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США предупреждают об угрозе возвращения ИГИЛ после падения режима Асада

Советник США по нацбезопасности предостерегает о возможном возрождении ИГИЛ из-за вакуума власти в Сирии после бегства Асада. Террористы активизировались и могут воспользоваться нестабильностью в регионе.

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Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа для обсуждения планов россии. Также состоялись встречи с высокопоставленными должностными лицами США и представителями бизнеса.

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Джейк Салливан анонсировал новые санкции против россии из-за участия КНДР в войне. США также выделили новый пакет помощи на $725 млн.

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