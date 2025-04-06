Джейк Салливан

Салливан: путин, возможно, еще не решил, что даст КНДР в обмен на ее войска

Советник президента США по нацбезопасности предполагает, что путин до сих пор не решил, что россия предоставит КНДР в обмен на ее войска. Ким Чен Ын может ожидать военную и технологическую поддержку, в частности для ядерной программы.