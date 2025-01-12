Освобождение заложников в Газе: администрация Байдена работает с командой Трампа над соглашением
Киев • УНН
Белый дом сотрудничает с будущей администрацией Трампа, чтобы обеспечить сделку об освобождении заложников. Переговоры продолжаются в Дохе, а Байден планирует обсудить этот вопрос с Нетаньяху.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена тесно сотрудничает с будущей администрацией Дональда Трампа для обеспечения сделки об освобождении заложников в Газе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Times of Israel.
"Американский народ имеет полное право ожидать, что мы позаботимся о том, чтобы новая команда была полностью проинформирована, и если мы не заключим эту сделку до того, как уйдем, то, когда они войдут в двери в полдень 20 января, они могут ударить с ходу и попытаться закрыть ее для себя", - сказал Кирби во время брифинга для прессы.
Однако Кирби уточняет, что за столом переговоров находится нынешняя администрация, а представитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Бретт МакГерк в настоящее время представляет США на переговорах в столице Катара - Дохе.
Тем временем советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден планирует провести телефонный разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху "в ближайшей перспективе", чтобы обсудить текущие переговоры об освобождении заложников.
"Мы очень, очень близки (к сделке по Газе) и все еще далеки, потому что нас там нет. Возможно, это удастся сделать до 20 января, но я не могу быть уверен", - сказал Салливан.
Напомним
Дональд Трамп предупредил о беспрецедентном военном ответе США, если заложники на Ближнем Востоке не будут освобождены до 20 января 2025 года. Заявление появилось после публикации ХАМАС видео с американо-израильским заложником.