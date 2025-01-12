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Звільнення заручників у Газі: адміністрація Байдена працює з командою Трампа над угодою

Звільнення заручників у Газі: адміністрація Байдена працює з командою Трампа над угодою

Київ • УНН

 • 26038 перегляди

Білий дім співпрацює з майбутньою адміністрацією Трампа для забезпечення угоди про звільнення заручників. Переговори тривають у Досі, а Байден планує обговорити це питання з Нетаньягу.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація Джо Байдена тісно співпрацює з майбутньою адміністрацією Дональда Трампа для забезпечення угоди про звільнення заручників в Газі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Times of Israel.

"Американський народ має повне право очікувати, що ми подбаємо про те, щоб нова команда була повністю поінформована, і якщо ми не отримаємо цю угоду до того, як ми підемо, то, коли вони увійдуть у двері опівдні 20 січня, вони можуть вдарити з ходу і спробувати закрити її для себе", - сказав Кірбі під час пресбрифінгу.

Однак Кірбі уточнює, що за столом переговорів перебуває нинішня адміністрація, а представник Білого дому з питань Близького Сходу Бретт МакГерк наразі представляє США на переговорах в столиці Катару - Дохі.

Тим часом радник з національної безпеки США Джейк Салліван повідомив, що Джо Байден планує провести телефонну розмову з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу "в найближчій перспективі", щоб обговорити поточні переговори про звільнення заручників.

"Ми дуже, дуже близько (до угоди по Газі) і все ще далеко, тому що нас там немає. Можливо, це вдасться зробити до 20 січня, але я не можу бути впевненим", - сказав Салліван.

Нагадаємо 

Дональд Трамп попередив про безпрецедентну військову відповідь США, якщо заручники на Близькому Сході не будуть звільнені до 20 січня 2025 року. Заява з'явилася після публікації ХАМАС відео з американо-ізраїльським заручником.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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