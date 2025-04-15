Джейк Салліван

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20597 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 137801 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 126865 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128479 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 126586 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128793 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 193114 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76885 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164101 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115567 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 38506 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 49617 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 51092 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 40961 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 23823 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 3050 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 17298 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 41103 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 51228 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 137773 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 2376 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10813 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12949 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108745 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110402 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Джейк Салліван

Новини по темi

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

Адміністрація Трампа обмежила коло осіб, які мають доступ до секретних даних розвідки, щоб запобігти витокам інформації в пресу. Габбард контролює доступ до щоденної доповіді президента.

Політика • 10 квітня, 22:58 • 26262 перегляди

Китай готується до повноцінної торговельної війни зі США після введення мит Трампом - WSJ

Китай посилює заходи у відповідь на мита США, розширюючи список товарів під митом та обмежуючи експорт мінералів. Трамп відреагував на це погіршенням ситуації.

Економіка • 6 квітня, 13:28 • 21021 перегляди

Трамп позбавив Гарріс, Клінтон і Байдена доступу до секретної інформації

Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.

Новини Світу • 22 березня, 14:20 • 31883 перегляди

Глава розвідки США позбавила Блінкена і Саллівана доступу до секретних даних

Тулсі Габбард, глава Нацрозвідки США, скасувала допуск до держтаємниці для Ентоні Блінкена, Джейка Саллівана та інших посадовців. Рішення прийнято за директивою президента Трампа.

Політика • 11 березня, 00:06 • 17688 перегляди

Трамп скасував соратникам Байдена доступ до секретної інформації

Дональд Трамп позбавив доступу до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також без допуску залишились Ліза Монако, Летиція Джеймс та Елвін Брегг.

Новини Світу • 9 лютого, 07:20 • 33730 перегляди

Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретних відомостей

Дональд Трамп позбавив допуску до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також допуски втратили заступник генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс та прокурор Манхеттена Брегг.

Новини Світу • 9 лютого, 02:52 • 34329 перегляди

ЦРУ змінило позицію щодо походження COVID-19: що стало відомо

ЦРУ дійшло висновку, що COVID-19 найімовірніше виник через витік у лабораторії Уханя. Агентство зробило цей висновок із низьким ступенем упевненості, приєднавшись до позиції ФБР і Міненерго США.

COVID-19 • 26 січня, 12:19 • 70517 перегляди

Радники президентів США Салліван і Волц не згадали війну в Україні серед головних викликів

Під час дискусії у Вашингтоні радники з нацбезпеки США Салліван та Волц визначили Китай головним викликом для США. Війна в Україні не увійшла до переліку основних загроз національній безпеці.

Війна • 15 січня, 15:27 • 31306 перегляди

Звільнення заручників у Газі: адміністрація Байдена працює з командою Трампа над угодою

Білий дім співпрацює з майбутньою адміністрацією Трампа для забезпечення угоди про звільнення заручників. Переговори тривають у Досі, а Байден планує обговорити це питання з Нетаньягу.

Новини Світу • 12 січня, 17:10 • 26082 перегляди

У Байдена обговорювали можливість удару по ядерних об'єктах Ірану - Axios

Радник з нацбезпеки США представив Байдену варіанти потенційної атаки на ядерні об'єкти Ірану. Обговорення стосувалося можливої реакції США, якщо Іран наблизиться до створення ядерної зброї до 20 січня.

Новини Світу • 3 січня, 00:22 • 28794 перегляди

Салліван: угоди про завершення війни в Україні можна досягти через тиск на рф

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав Трампа зберегти тиск Байдена на росію. Він наголосив, що військова підтримка України є ключовим важелем для досягнення справедливої угоди.

Війна • 23 грудня, 07:16 • 23835 перегляди

США попереджають про загрозу повернення ІДІЛ після падіння режиму Асада

Радник США з нацбезпеки застерігає про можливе відродження ІДІЛ через вакуум влади в Сирії після втечі Асада. Терористи активізувались і можуть скористатися нестабільністю в регіоні.

Новини Світу • 19 грудня, 08:45 • 15055 перегляди

Трамп і Нетаньягу обговорили долю заручників у Газі та ситуацію в Сирії

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу провів телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо звільнення заручників у Газі та подій у Сирії. Трамп погрожує "пеклом" на Близькому Сході, якщо заручників не звільнять до його інавгурації.

Новини Світу • 16 грудня, 06:58 • 13895 перегляди

ЗМІ: Байден хоче передати Україні тисячі ракет та снарядів до інавгурації Трампа

Адміністрація Байдена планує передати Україні тисячі ракет, сотні тисяч снарядів та сотні одиниць бронетехніки за 5 тижнів. Пентагон використовує морські та повітряні маршрути для прискореного постачання.

Війна • 13 грудня, 19:25 • 33466 перегляди

Єрмак та представники команди Трампа обговорили плани рф та як їх зірвати

Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з представниками команди Дональда Трампа для обговорення планів росії. Також відбулися зустрічі з високопосадовцями США та представниками бізнесу.

Політика • 6 грудня, 08:13 • 18300 перегляди

Білий дім розкрив нову стратегію підтримки України - що відомо про план

США розробили план зміцнення військової позиції України з наданням озброєння та новими санкціями проти рф. План включає постачання техніки, навчання військ та $20 млрд кредиту із заморожених російських активів.

Політика • 6 грудня, 06:21 • 20723 перегляди

США готують нові санкції проти рф - Білий дім

Джейк Салліван анонсував нові санкції проти росії через участь КНДР у війні. США також виділили новий пакет допомоги на $725 млн.

Війна • 3 грудня, 06:15 • 20563 перегляди

Байден просить у Конгресу додаткові 24 млрд доларів для України: у Пентагоні розкрили ЗМІ деталі

Адміністрація Байдена звернеться до Конгресу за додатковим фінансуванням для України на 24 млрд дол. З них 8 млрд дол. піде на USAI, а 16 млрд дол. - на поповнення складів США для нових пакетів допомоги.

Війна • 2 грудня, 19:36 • 27475 перегляди

США не повернуть ядерну зброю Україні - Білий дім зробив заяву

Джейк Салліван спростував інформацію про можливість надання ядерного потенціалу Україні. США продовжать постачати звичайні озброєння та військову техніку для захисту України.

Війна • 2 грудня, 03:57 • 21321 перегляди

Радники Трампа і Байдена об’єднують зусилля у питанні війни в Україні

Майк Волтц, майбутній радник Трампа, заявив про співпрацю з адміністрацією Байдена щодо війни в Україні. Обидві адміністрації працюють як єдина команда для досягнення миру та стримування ескалації конфлікту.

Політика • 25 листопада, 10:31 • 13739 перегляди

Україна опинилася у складній ситуації на полі бою через проблеми із мобілізацією - Салліван

Радник президента США з нацбезпеки заявив, що Україна має проблеми з мобілізацією. За його словами, жодна система озброєнь не має вирішального значення без достатньої кількості живої сили.

Війна • 19 листопада, 19:20 • 37329 перегляди

Байден закликав Сі Цзіньпіна переконати КНДР не допомагати росії

На саміті АТЕС Байден закликав Сі Цзіньпіна переконати Північну Корею не надавати військову допомогу росії. Лідери також домовились про людський контроль над ядерною зброєю без використання штучного інтелекту.

Новини Світу • 17 листопада, 20:52 • 21014 перегляди

У Конгресі США може бути "шанс" на збільшення фінансування України на сесії "кульгавої качки" - сенатор

Демократ Тім Кейн заявив про шанси ухвалення додаткового фінансування для України до зміни влади. Республіканці в Палаті представників можуть заблокувати ініціативу через позицію Трампа.

Політика • 14 листопада, 12:32 • 17979 перегляди

Байден говорив з Трампом про важливість підтримки України для нацбезпеки США - Білий дім

На зустрічі з Трампом в Білому домі Байден наголосив на важливості підтримки України для безпеки США. Салліван повідомив, що президент продовжить відстоювати цю позицію як приватно, так і публічно.

Війна • 14 листопада, 11:50 • 23283 перегляди

"Трамп бажає привести обидві сторони до переговорів" - майбутній радник Волтц про політику щодо України

Майбутній радник з нацбезпеки США Майк Волтц заявив про плани Трампа завершити війну через переговори. Волтц раніше підтримував допомогу Україні, але згодом голосував проти фінансування.

Війна • 14 листопада, 09:35 • 33249 перегляди

Адміністрація Байдена планує звернутися до Конгресу щодо допомоги Україні у 2025 році

Адміністрація Байдена планує звернутися до Конгресу щодо нової допомоги Україні на 2025 рік. Салліван підтвердив намір використати всі виділені кошти до кінця президентського терміну.

Війна • 14 листопада, 07:24 • 39530 перегляди

Трамп про плани на перший тиждень роботи: посадити Україну та рф за стіл переговорів, масова депортація мігрантів

Дональд Трамп анонсував масштабні зміни в разі перемоги на виборах, включаючи депортацію мігрантів та переговори між Україною і рф. Його команда готує десятки указів на перший тиждень роботи.

Політика • 11 листопада, 02:07 • 110640 перегляди

Салліван: путін, можливо ще не вирішив, що дасть КНДР в обмін на її війська

Радник президента США з нацбезпеки припускає, що путін досі не вирішив, що росія надасть КНДР в обмін на її війська. Кім Чен Ин може очікувати військову і технологічну підтримку, зокрема для ядерної програми.

Політика • 11 листопада, 00:53 • 100495 перегляди

Байден переконуватиме Трампа та Конгрес надалі підтримувати Україну - Салліван

Джейк Салліван повідомив про плани Байдена переконати майбутню адміністрацію США продовжувати допомогу Україні. Президент матиме 70 днів, щоб довести необхідність постійної підтримки України Конгресом.

Політика • 10 листопада, 21:44 • 23461 перегляди

У Зеленського дуже гарні особисті стосунки з Гарріс та Трампом - ОП

Керівник ОП повідомив про хороші особисті відносини Зеленського з обома кандидатами у президенти США. За підсумками візиту до США, Єрмак впевнений, що майбутній президент не поступиться путіну.

Політика • 4 листопада, 13:24 • 18857 перегляди