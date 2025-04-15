Джейк Салліван

Салліван: путін, можливо ще не вирішив, що дасть КНДР в обмін на її війська

Радник президента США з нацбезпеки припускає, що путін досі не вирішив, що росія надасть КНДР в обмін на її війська. Кім Чен Ин може очікувати військову і технологічну підтримку, зокрема для ядерної програми.