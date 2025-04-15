Адміністрація Трампа обмежила коло осіб, які мають доступ до секретних даних розвідки, щоб запобігти витокам інформації в пресу. Габбард контролює доступ до щоденної доповіді президента.
Китай посилює заходи у відповідь на мита США, розширюючи список товарів під митом та обмежуючи експорт мінералів. Трамп відреагував на це погіршенням ситуації.
Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.
Тулсі Габбард, глава Нацрозвідки США, скасувала допуск до держтаємниці для Ентоні Блінкена, Джейка Саллівана та інших посадовців. Рішення прийнято за директивою президента Трампа.
Дональд Трамп позбавив доступу до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також без допуску залишились Ліза Монако, Летиція Джеймс та Елвін Брегг.
Дональд Трамп позбавив допуску до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також допуски втратили заступник генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс та прокурор Манхеттена Брегг.
ЦРУ дійшло висновку, що COVID-19 найімовірніше виник через витік у лабораторії Уханя. Агентство зробило цей висновок із низьким ступенем упевненості, приєднавшись до позиції ФБР і Міненерго США.
Під час дискусії у Вашингтоні радники з нацбезпеки США Салліван та Волц визначили Китай головним викликом для США. Війна в Україні не увійшла до переліку основних загроз національній безпеці.
Білий дім співпрацює з майбутньою адміністрацією Трампа для забезпечення угоди про звільнення заручників. Переговори тривають у Досі, а Байден планує обговорити це питання з Нетаньягу.
Радник з нацбезпеки США представив Байдену варіанти потенційної атаки на ядерні об'єкти Ірану. Обговорення стосувалося можливої реакції США, якщо Іран наблизиться до створення ядерної зброї до 20 січня.
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав Трампа зберегти тиск Байдена на росію. Він наголосив, що військова підтримка України є ключовим важелем для досягнення справедливої угоди.
Радник США з нацбезпеки застерігає про можливе відродження ІДІЛ через вакуум влади в Сирії після втечі Асада. Терористи активізувались і можуть скористатися нестабільністю в регіоні.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу провів телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо звільнення заручників у Газі та подій у Сирії. Трамп погрожує "пеклом" на Близькому Сході, якщо заручників не звільнять до його інавгурації.
Адміністрація Байдена планує передати Україні тисячі ракет, сотні тисяч снарядів та сотні одиниць бронетехніки за 5 тижнів. Пентагон використовує морські та повітряні маршрути для прискореного постачання.
Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з представниками команди Дональда Трампа для обговорення планів росії. Також відбулися зустрічі з високопосадовцями США та представниками бізнесу.
США розробили план зміцнення військової позиції України з наданням озброєння та новими санкціями проти рф. План включає постачання техніки, навчання військ та $20 млрд кредиту із заморожених російських активів.
Джейк Салліван анонсував нові санкції проти росії через участь КНДР у війні. США також виділили новий пакет допомоги на $725 млн.
Адміністрація Байдена звернеться до Конгресу за додатковим фінансуванням для України на 24 млрд дол. З них 8 млрд дол. піде на USAI, а 16 млрд дол. - на поповнення складів США для нових пакетів допомоги.
Джейк Салліван спростував інформацію про можливість надання ядерного потенціалу Україні. США продовжать постачати звичайні озброєння та військову техніку для захисту України.
Майк Волтц, майбутній радник Трампа, заявив про співпрацю з адміністрацією Байдена щодо війни в Україні. Обидві адміністрації працюють як єдина команда для досягнення миру та стримування ескалації конфлікту.
Радник президента США з нацбезпеки заявив, що Україна має проблеми з мобілізацією. За його словами, жодна система озброєнь не має вирішального значення без достатньої кількості живої сили.
На саміті АТЕС Байден закликав Сі Цзіньпіна переконати Північну Корею не надавати військову допомогу росії. Лідери також домовились про людський контроль над ядерною зброєю без використання штучного інтелекту.
Демократ Тім Кейн заявив про шанси ухвалення додаткового фінансування для України до зміни влади. Республіканці в Палаті представників можуть заблокувати ініціативу через позицію Трампа.
На зустрічі з Трампом в Білому домі Байден наголосив на важливості підтримки України для безпеки США. Салліван повідомив, що президент продовжить відстоювати цю позицію як приватно, так і публічно.
Майбутній радник з нацбезпеки США Майк Волтц заявив про плани Трампа завершити війну через переговори. Волтц раніше підтримував допомогу Україні, але згодом голосував проти фінансування.
Адміністрація Байдена планує звернутися до Конгресу щодо нової допомоги Україні на 2025 рік. Салліван підтвердив намір використати всі виділені кошти до кінця президентського терміну.
Дональд Трамп анонсував масштабні зміни в разі перемоги на виборах, включаючи депортацію мігрантів та переговори між Україною і рф. Його команда готує десятки указів на перший тиждень роботи.
Радник президента США з нацбезпеки припускає, що путін досі не вирішив, що росія надасть КНДР в обмін на її війська. Кім Чен Ин може очікувати військову і технологічну підтримку, зокрема для ядерної програми.
Джейк Салліван повідомив про плани Байдена переконати майбутню адміністрацію США продовжувати допомогу Україні. Президент матиме 70 днів, щоб довести необхідність постійної підтримки України Конгресом.
Керівник ОП повідомив про хороші особисті відносини Зеленського з обома кандидатами у президенти США. За підсумками візиту до США, Єрмак впевнений, що майбутній президент не поступиться путіну.