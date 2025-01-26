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ЦРУ змінило позицію щодо походження COVID-19: що стало відомо

ЦРУ змінило позицію щодо походження COVID-19: що стало відомо

Київ • УНН

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ЦРУ дійшло висновку, що COVID-19 найімовірніше виник через витік у лабораторії Уханя. Агентство зробило цей висновок із низьким ступенем упевненості, приєднавшись до позиції ФБР і Міненерго США.

Центральне розвідувальне управління дійшло висновку, що смертельна пандемія COVID-19, найімовірніше, виникла через витік у лабораторії, що підтверджує достовірність точки зору, яка вже багато років перебуває в центрі гострих дебатів серед вчених і політиків, передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Видання пише, що водночас ЦРУ долучилося до Федерального бюро розслідувань і Міністерства енергетики у визначенні лабораторного інциденту в Ухані, Китай, як імовірного джерела вірусу COVID. Він забрав життя понад 1,2 мільйона американців і понад семи мільйонів людей по всьому світу.

«ЦРУ оцінює з низьким ступенем упевненості, що походження пандемії COVID-19, пов'язане з дослідженнями, більш імовірне, ніж природне походження, на основі наявного масиву повідомлень», - заявив представник агентства в заяві, опублікованій у суботу.

Представник додав, що судження було «з низьким ступенем впевненості» і що ЦРУ продовжить оцінювати «будь-які доступні достовірні нові розвідувальні звіти або інформацію з відкритих джерел, які можуть змінити оцінку ЦРУ».

Додамо

Раніше агентство займало позицію, що у нього недостатньо інформації, щоб оцінити, чи передався вірус від тварини до людини, чи виник внаслідок лабораторної помилки.

COVID-19 з'явився в Ухані наприкінці 2019 року, а потім швидко поширився по всьому світу у 2020 і 2021 роках, перш ніж розробка вакцин допомогла обмежити смертність. Це була одна з найстрашніших пандемій у сучасній історії.

Але походження вірусу, як і раніше, розділяє розвідувальне співтовариство США, багато в чому через те, що китайський уряд не співпрацював з міжнародними розслідуваннями. Чотири розвідувальних агентства США з низькою впевненістю підтримали теорію передачі вірусу через тварин. Те ж саме зробила Національна розвідувальна рада, орган старших офіцерів розвідки, який підпорядковується Управлінню директора національної розвідки.

Джон Реткліфф, новий директор ЦРУ, затверджений раніше цього тижня Сенатом, давно говорив, що, на його думку, теорія витоку з лабораторії є найбільш правдоподібним поясненням. В інтерв'ю Breitbart, опублікованому в п'ятницю, Реткліфф сказав, що розслідування цього питання є головним пріоритетом, яким він хотів зайнятися «з першого дня».

Будучи нинішнім главою ЦРУ, Реткліфф розсекретив нове рішення для публічного опублікування.

Чиновники, знайомі з цим питанням, заявили, що агентство продовжує свою роботу над цим питанням від моменту виникнення вірусу. Агентство заявило у своїй суботній заяві, що «як сценарії, пов'язані з дослідженнями, так і сценарії природного походження пандемії COVID-19 залишаються правдоподібними».

The New York Times раніше повідомляла про нове рішення.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенюй розкритикував заяву ЦРУ як приклад політичної маніпуляції. «Ми рішуче виступаємо проти політизації та стигматизації джерела вірусу і ще раз закликаємо всіх поважати науку і триматися подалі від теорій змови», - сказав він.

Колишній старший науковий співробітник ФБР повідомив The Wall Street Journal у грудні, що необхідний свіжий погляд на походження вірусу і звіти розвідувального співтовариства з цього питання.

В останні дні адміністрації Байдена Джейк Салліван, колишній радник президента Джо Байдена з національної безпеки, закликав створити групу зовнішніх експертів, щоб по-новому поглянути на висновки розвідувальних агентств.

Дебати про походження COVID часом були сильно політизовані. Під час свого першого терміну президентства президент Трамп звинувачував Пекін у тому, що він називав «китайським вірусом», тоді як його критики-демократи на той час говорили, що Білий дім намагається відволікти увагу від свого управління реагуванням на пандемію.

Хоча теорія природної передачі спочатку була домінуючою точкою зору в розвідувальному співтоваристві, дебати про походження COVID значно змінилися за останні кілька років. Тварину-носія, яка могла б передати вірус, не було знайдено, тоді як експерти висловили занепокоєння тим, що запобіжні заходи щодо стримування біологічних агентів в Уханьському інституті вірусології були недостатніми.

ФБР, яке було першим розвідувальним агентством, яке вказало на витік з лабораторії як на ймовірне пояснення, винесло своє судження з «помірною впевненістю», в той час як думки Міністерства енергетики та ЦРУ були висловлені з низькою впевненістю.

ЦРУ винесло своє судження з низькою впевненістю після того, як колишній директор ЦРУ Вільям Бернс доручив агентству зайняти позицію щодо походження, а не залишатися агностиком, за словами посадовців, обізнаних із цим питанням, хоча він і не наполягав на конкретному висновку. Оновлений аналіз, який не ґрунтувався на конкретних нових розвідданих, було опубліковано всередині агентства до прибуття Реткліффа, повідомили посадовці.

Сенатор Том Коттон, республіканець, голова сенатського комітету з розвідки, привітав ЦРУ за публікацію свого нового судження, яке він назвав «найбільш правдоподібним поясненням походження Covid».

Він додав: «Тепер найголовніше - змусити Китай заплатити за поширення чуми по всьому світу».

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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