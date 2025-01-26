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ЦРУ изменило позицию по происхождению COVID-19: что стало известно

Киев  •  УНН

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ЦРУ пришло к выводу, что COVID-19 вероятнее всего возник из-за утечки в лаборатории Уханя. Агентство сделало этот вывод с низкой степенью уверенности, присоединившись к позиции ФБР и Минэнерго США.

Центральное разведывательное управление пришло к выводу, что смертельная пандемия COVID-19, скорее всего, возникла из-за утечки в лаборатории, что подтверждает достоверность точки зрения, которая уже много лет находится в центре острых дебатов среди ученых и политиков, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание пишет, что при этом ЦРУ присоединилось к Федеральному бюро расследований и Министерству энергетики в определении лабораторного инцидента в Ухане, Китай, как вероятного источника вируса COVID. Он унес жизни более 1,2 миллиона американцев и более семи миллионов человек по всему миру.

"ЦРУ оценивает с низкой степенью уверенности, что происхождение пандемии COVID-19, связанное с исследованиями, более вероятно, чем естественное происхождение, на основе имеющегося массива сообщений", - заявил представитель агентства в заявлении, опубликованном в субботу.

Представитель добавил, что суждение было "с низкой степенью уверенности" и что ЦРУ продолжит оценивать "любые доступные достоверные новые разведывательные отчеты или информацию из открытых источников, которые могут изменить оценку ЦРУ".

Добавим

Ранее агентство занимало позицию, что у него недостаточно информации, чтобы оценить, передался ли вирус от животного к человеку или возник в результате лабораторной ошибки.

COVID-19 появился в Ухане в конце 2019 года, а затем быстро распространился по всему миру в 2020 и 2021 годах, прежде чем разработка вакцин помогла ограничить смертность. Это была одна из самых страшных пандемий в современной истории.

Но происхождение вируса по-прежнему разделяет разведывательное сообщество США, во многом потому, что китайское правительство не сотрудничало с международными расследованиями. Четыре разведывательных агентства США с низкой уверенностью поддержали теорию передачи вируса через животных. То же самое сделал Национальный разведывательный совет, орган старших офицеров разведки, который подчиняется Управлению директора национальной разведки.

Джон Рэтклифф, новый директор ЦРУ, утвержденный ранее на этой неделе Сенатом, давно говорил, что, по его мнению, теория утечки из лаборатории является наиболее правдоподобным объяснением. В интервью Breitbart, опубликованном в пятницу, Рэтклифф сказал, что расследование этого вопроса является главным приоритетом, которым он хотел заняться "с первого дня".

Будучи нынешним главой ЦРУ, Рэтклифф рассекретил новое решение для публичного опубликования.

Чиновники, знакомые с этим вопросом, заявили, что агентство продолжает свою работу над этим вопросом с момента возникновения вируса. Агентство заявило в своем субботнем заявлении, что "как сценарии, связанные с исследованиями, так и сценарии естественного происхождения пандемии COVID-19 остаются правдоподобными".

The New York Times ранее сообщала о новом решении.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнюй раскритиковал заявление ЦРУ как пример политической манипуляции. "Мы решительно выступаем против политизации и стигматизации источника вируса и еще раз призываем всех уважать науку и держаться подальше от теорий заговора", — сказал он.

Бывший старший научный сотрудник ФБР сообщил The Wall Street Journal в декабре, что необходим свежий взгляд на происхождение вируса и отчеты разведывательного сообщества по этому вопросу.

В последние дни администрации Байдена Джейк Салливан, бывший советник президента Джо Байдена по национальной безопасности, призвал создать группу внешних экспертов, чтобы по-новому взглянуть на выводы разведывательных агентств.

Дебаты о происхождении COVID порой были сильно политизированы. Во время своего первого срока президентства президент Трамп обвинял Пекин в том, что он называл "китайским вирусом", в то время как его критики-демократы в то время говорили, что Белый дом пытается отвлечь внимание от своего управления реагированием на пандемию.

Хотя теория естественной передачи изначально была доминирующей точкой зрения в разведывательном сообществе, дебаты о происхождении COVID значительно изменились за последние несколько лет. Животное-носитель, которое могло бы передать вирус, не было найдено, в то время как эксперты выразили обеспокоенность тем, что меры предосторожности по сдерживанию биологических агентов в Уханьском институте вирусологии были недостаточными.

ФБР, которое было первым разведывательным агентством, указавшим на утечку из лаборатории как на вероятное объяснение, вынесло свое суждение с "умеренной уверенностью", в то время как мнения Министерства энергетики и ЦРУ были высказаны с низкой уверенностью.

ЦРУ вынесло свое суждение с низкой уверенностью после того, как бывший директор ЦРУ Уильям Бернс поручил агентству занять позицию относительно происхождения, а не оставаться агностиком, по словам должностных лиц, знакомых с этим вопросом, хотя он и не настаивал на конкретном выводе. Обновленный анализ, который не был основан на конкретных новых разведданных, был опубликован внутри агентства до прибытия Рэтклиффа, сообщили должностные лица.

Сенатор Том Коттон, республиканец, председатель сенатского комитета по разведке, приветствовал ЦРУ за публикацию своего нового суждения, которое он назвал "наиболее правдоподобным объяснением происхождения Covid".

Он добавил: "Теперь самое главное — заставить Китай заплатить за распространение чумы по всему миру".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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