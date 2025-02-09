Трамп скасував соратникам Байдена доступ до секретної інформації

За повідомленням Білого дому, президент США Дональд Трамп скасував допуск до державної таємниці колишнього держсекретаря Ентоні Блінкена. Таке ж рішення стосується і колишнього радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

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Трамп позбавив колишнього держсекретаря Ентоні Блінкена і колишнього радника Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана доступу до секретної інформації.

За даними Reuters, Трамп також відкликав дозвіл на безпеку заступника генпрокурора Байдена Лізи Монако. Монако координувало реакцію Міністерства юстиції на напади на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Він також позбавив такого доступу генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс і окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, які переслідували справи проти Трампа.

Нагадаємо

Прокурор МКС Карім Хан став першою особою, яка потрапила під санкції США, введені Трампом проти трибуналу. Санкції передбачають заморожування активів та заборону відвідування США.

Трамп планує запровадити санкції проти МКС - ЗМІ