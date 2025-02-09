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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп отменил соратникам Байдена доступ к секретной информации

Киев  •  УНН

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Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также без допуска остались Лиза Монако, Летиция Джеймс и Элвин Брэгг.

По сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп отменил допуск к государственной тайне бывшего госсекретаря Энтони Блинкена. Такое же решение касается и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп лишил бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана доступа к секретной информации.

По данным Reuters, Трамп также отозвал разрешение на безопасность заместителя генпрокурора Байдена Лизы Монако. Монако координировало реакцию Министерства юстиции на нападения на Капитолий США 6 января 2021 года.

Он также лишил такого доступа генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, которые преследовали дела против Трампа.

Напомним,

Прокурор МУС Карим Хан стал первым лицом, которое попало под санкции США, введенные Трампом против трибунала. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет посещения США.

Трамп планирует ввести санкции против МУС - СМИ06.02.25, 20:41 • 30094 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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