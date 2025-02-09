Трамп отменил соратникам Байдена доступ к секретной информации
Киев • УНН
Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также без допуска остались Лиза Монако, Летиция Джеймс и Элвин Брэгг.
По сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп отменил допуск к государственной тайне бывшего госсекретаря Энтони Блинкена. Такое же решение касается и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Трамп лишил бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана доступа к секретной информации.
По данным Reuters, Трамп также отозвал разрешение на безопасность заместителя генпрокурора Байдена Лизы Монако. Монако координировало реакцию Министерства юстиции на нападения на Капитолий США 6 января 2021 года.
Он также лишил такого доступа генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, которые преследовали дела против Трампа.
Напомним,
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