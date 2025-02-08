Прокурор МКС Хан, який домігся ордеру на арешт путіна, опинився під санкціями США - ЗМІ
Київ • УНН
Прокурор МКС Карім Хан став першою особою, яка потрапила під санкції США, введені Трампом проти трибуналу. Санкції передбачають заморожування активів та заборону відвідування США.
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який в березні 2023 домігся ордеру на арешт російського диктатора володимира путіна, став першою особою, яка потрапила під економічні санкції та санкції щодо поїздок, схвалені президентом США Дональдом Трампом, спрямовані проти трибуналу з військових злочинів у зв’язку з розслідуваннями громадян США або союзників США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Як повідомляють джерела видання, Ім'я Хана було названо в п'ятницю в додатку - ще не оприлюдненому - до виконавчого указу, підписаного Трампом днем раніше
Санкції передбачають заморожування американських активів тих, хто входить до списку, і заборону їм та їхнім родинам відвідувати США. Згідно з наказом, міністр фінансів Скотт Бессент, після консультації з держсекретарем Марко Рубіо, повинен протягом 60 днів подати звіт з іменами осіб, які повинні бути піддані санкціям.
Нагадаємо
Президент Дональд Трамп ввів санкції проти Міжнародного кримінального суду у відповідь на розслідування, яке МКС проводить стосовно громадян США та їх союзників, зокрема, Ізраїлю.
МЗС України висловило сподівання, що ці санкції не вплинуть на розслідування воєнних злочинів рф.
В березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна. Саме Карім Хан ініціював розслідування воєнних злочинів рф в Україні.