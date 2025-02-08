Прокурор МКС Хан, який домігся ордеру на арешт путіна, опинився під санкціями США - ЗМІ

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який в березні 2023 домігся ордеру на арешт російського диктатора володимира путіна, став першою особою, яка потрапила під економічні санкції та санкції щодо поїздок, схвалені президентом США Дональдом Трампом, спрямовані проти трибуналу з військових злочинів у зв’язку з розслідуваннями громадян США або союзників США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела видання, Ім'я Хана було названо в п'ятницю в додатку - ще не оприлюдненому - до виконавчого указу, підписаного Трампом днем ​​раніше

Санкції передбачають заморожування американських активів тих, хто входить до списку, і заборону їм та їхнім родинам відвідувати США. Згідно з наказом, міністр фінансів Скотт Бессент, після консультації з держсекретарем Марко Рубіо, повинен протягом 60 днів подати звіт з іменами осіб, які повинні бути піддані санкціям.

Нагадаємо

Президент Дональд Трамп ввів санкції проти Міжнародного кримінального суду у відповідь на розслідування, яке МКС проводить стосовно громадян США та їх союзників, зокрема, Ізраїлю.

МЗС України висловило сподівання, що ці санкції не вплинуть на розслідування воєнних злочинів рф.

В березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна. Саме Карім Хан ініціював розслідування воєнних злочинів рф в Україні.