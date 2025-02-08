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Прокурор МУС Хан, который добился ордера на арест путина, оказался под санкциями США - СМИ

Прокурор МУС Хан, который добился ордера на арест путина, оказался под санкциями США - СМИ

Киев  •  УНН

 • 5240 просмотра

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Прокурор МУС Карим Хан стал первым лицом, которое попало под санкции США, введенные Трампом против трибунала. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет посещения США.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который в марте 2023 добился ордера на арест российского диктатора владимира путина, стал первым лицом, попавшим под экономические санкции и санкции в отношении поездок, одобренные президентом США Дональдом Трампом, направленные против трибунала по военным преступлениям в связи с расследованиями граждан США или союзников США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщают источники издания, имя Хана было названо в пятницу в приложении - еще не обнародованном - к исполнительному указу, подписанному Трампом днем ранее.

Санкции предусматривают замораживание американских активов тех, кто входит в список, и запрет им и их семьям посещать США. Согласно приказу, министр финансов Скотт Бессент, после консультации с госсекретарем Марко Рубио, должен в течение 60 дней представить отчет с именами лиц, которые должны быть подвергнуты санкциям.

Напомним

Президент Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда в ответ на расследование, которое МУС проводит в отношении граждан США и их союзников, в частности, Израиля.

МИД Украины выразил надежду, что эти санкции не повлияют на расследование военных преступлений рф.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина. Именно Карим Хан инициировал расследование военных преступлений рф в Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

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