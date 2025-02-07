У МЗС України відреагували на санкції Трампа проти Міжнародного кримінального суду

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення адміністрації Дональда Трампа щодо запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду. У відомстві наголосили, що сподіваються, ця ситуація не вплине на співпрацю України з судом, який відіграє ключову роль у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.

Ми переконані, що Міжнародний кримінальний суд продовжує виконувати важливі функції в кейсі України, а саме: притягнення російських злочинців до відповідальності. І Україна продовжує працювати з МКС над тим, щоби ці справи просували вперед. Я думаю, що рішення американські не пов'язані з українським контекстом, - наголосив речник.

"І ми сподіваємося, що вони (санкції- ред.) не вплинуть на можливість суду досягти справедливості і правосуддя для жертв російської агресії. І ми вважаємо Міжнародний Кримінальний суд важливим інструментом в досягненні цих цілей і знову ж таки притягнення воєнних злочинців до відповідальності", - додав Тихий.

Він також наголосив на необхідності більшої кількості ордерів на арешт від Міжнародного кримінального суду в справах проти російських злочинців, в справах проти тих, хто вчиняє страти українських військовополонених, займається депортацією дітей, вчиняє воєнні злочини, обстрілює цивільних людей в Україні.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що президент США Дональд Трамп ввів нові санкції проти Міжнародного кримінального суду.

Згідно з новими санкціями, обмежено фінансову діяльність і доступ до віз для осіб, які беруть участь у розслідуваннях стосовно американців або їх партнерів, а також для членів їх сімей.