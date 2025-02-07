В МИД Украины отреагировали на санкции Трампа против Международного уголовного суда
Киев • УНН
МИД Украины выразил надежду, что санкции США против Международного уголовного суда не повлияют на расследование военных преступлений рф. Ведомство продолжает сотрудничество с МУС для привлечения российских преступников к ответственности.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение администрации Дональда Трампа о введении санкций против Международного уголовного суда. В ведомстве отметили, что надеются, эта ситуация не повлияет на сотрудничество Украины с судом, который играет ключевую роль в привлечении российских военных преступников к ответственности. Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий, передает УНН.
Мы убеждены, что Международный уголовный суд продолжает выполнять важные функции в кейсе Украины, а именно: привлечение российских преступников к ответственности. И Украина продолжает работать с МУС над тем, чтобы эти дела продвигали вперед. Я думаю, что решения американские не связаны с украинским контекстом,
«И мы надеемся, что они (санкции- ред.) не повлияют на возможность суда достичь справедливости и правосудия для жертв российской агрессии. И мы считаем Международный уголовный суд важным инструментом в достижении этих целей и опять же привлечения военных преступников к ответственности», - добавил Тихий.
Он также отметил необходимость большего количества ордеров на арест от Международного уголовного суда в делах против российских преступников, в делах против тех, кто совершает казни украинских военнопленных, занимается депортацией детей, совершает военные преступления, обстреливает гражданских людей в Украине.
Напомним
Ранее УНН уже писал, что президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Международного уголовного суда.
Согласно новым санкциям, ограничена финансовая деятельность и доступ к визам для лиц, участвующих в расследованиях в отношении американцев или их партнеров, а также для членов их семей.