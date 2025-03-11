Глава розвідки США позбавила Блінкена і Саллівана доступу до секретних даних

Глава Національної розвідки США Тулсі Габбард скасувала доступ до секретної інформації для колишнього державного секретаря Ентоні Блінкена та ексрадника з національної безпеки Джейка Саллівана. Про це інформує УНН із посиланням на Х-акаунт Габбард.

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Як пише Тулсі Габбард, вона пішла на такий крок вона відповідно до директиви президента США Дональда Трампа.

Я відкликала допуски до державної таємниці та заборонила доступ до секретної інформації для Ентоні Блінкена, Джейка Саллівана, Лізи Монако, Марка Зейда, Нормана Айзена, Летіції Джеймс, Алвіна Брегга та Ендрю Вайссмана, а також для 51 підписанта листа щодо Гантера Байдена - зазначила глава американської розвідки.

За її словами, "щоденний брифінг президента більше не надається колишньому президенту Байдену".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп позбавив допуску до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також допуски втратили заступник генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс та прокурор Манхеттена Брегг.

Трамп скасував соратникам Байдена доступ до секретної інформації