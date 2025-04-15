Елвін Брегг

Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а
також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.
Тулсі Габбард, глава Нацрозвідки США, скасувала допуск до держтаємниці для Ентоні Блінкена, Джейка Саллівана та інших посадовців. Рішення прийнято за директивою президента Трампа.
Міністерство юстиції США звільнило кількох ключових юристів з команди спецпрокурора Джека Сміта, які вели розслідування проти
Трампа. Звільнені прокурори брали участь у справах про секретні документи та спроби скасування результатів виборів 2020 року.
Суддя Хуан Мерчан переніс винесення вироку Дональду Трампу на невизначений термін. Адвокати Трампа отримали час до 2 грудня для
обґрунтування запиту про закриття справи.
Екс-порнозірка Стормі Деніелс заперечила інформацію про плани покинути США після перемоги Трампа. Суддя Хуан Мерчан відклав рішення у справі про виплату їй 130 000 доларів за мовчання.
Колишній президент США Дональд Трамп був звинувачений у неповазі до суду і оштрафований на 9 000 доларів за порушення суддівської постанови, яка забороняла йому критикувати потенційних свідків під час його кримінального процесу.