Елвін Брегг

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20842 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 138614 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128953 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126954 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129093 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193303 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76914 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164119 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Трамп позбавив Гарріс, Клінтон і Байдена доступу до секретної інформації

Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.

Новини Світу • 22 березня, 14:20 • 31892 перегляди

Глава розвідки США позбавила Блінкена і Саллівана доступу до секретних даних

Тулсі Габбард, глава Нацрозвідки США, скасувала допуск до держтаємниці для Ентоні Блінкена, Джейка Саллівана та інших посадовців. Рішення прийнято за директивою президента Трампа.

Політика • 11 березня, 00:06 • 17688 перегляди

Мін'юст США звільнив юристів, які розслідували справи проти Трампа

Міністерство юстиції США звільнило кількох ключових юристів з команди спецпрокурора Джека Сміта, які вели розслідування проти Трампа. Звільнені прокурори брали участь у справах про секретні документи та спроби скасування результатів виборів 2020 року.

Новини Світу • 28 січня, 01:09 • 30426 перегляди

Суд відклав вирок Трампу у справі про гроші за мовчання: що відбувається

Суддя Хуан Мерчан переніс винесення вироку Дональду Трампу на невизначений термін. Адвокати Трампа отримали час до 2 грудня для обґрунтування запиту про закриття справи.

Новини Світу • 23 листопада, 09:25 • 19060 перегляди

Поки суддя вирішує справу екс-порнозірки проти Трампа: Стормі Деніелс відповіла, чи залишить вона США

Екс-порнозірка Стормі Деніелс заперечила інформацію про плани покинути США після перемоги Трампа. Суддя Хуан Мерчан відклав рішення у справі про виплату їй 130 000 доларів за мовчання.

Новини Світу • 19 листопада, 19:23 • 100593 перегляди

Порушив заборону критикувати свідків: суддя оштрафував Трампа на 9 тис. доларів

Колишній президент США Дональд Трамп був звинувачений у неповазі до суду і оштрафований на 9 000 доларів за порушення суддівської постанови, яка забороняла йому критикувати потенційних свідків під час його кримінального процесу.

Новини Світу • 30 квітня, 18:52 • 19264 перегляди