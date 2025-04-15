Елвін Брегг

Порушив заборону критикувати свідків: суддя оштрафував Трампа на 9 тис. доларів

Колишній президент США Дональд Трамп був звинувачений у неповазі до суду і оштрафований на 9 000 доларів за порушення суддівської постанови, яка забороняла йому критикувати потенційних свідків під час його кримінального процесу.