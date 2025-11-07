ukenru
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
13:59 • 10164 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
11:23 • 14184 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 33468 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 33617 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 37150 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 28919 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 30065 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29766 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32891 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Єгипет повідомив про передачу владою США 36 вкрадених історичних артефактів

Київ • УНН

 • 936 перегляди

36 історичних артефактів, незаконно вивезених з Єгипту, повернуто зі Сполучених Штатів у співпраці з владою США. Серед них похоронна маска, посудина, стела, 24 рукописи та гіпсова панель.

Єгипет повідомив про передачу владою США 36 вкрадених історичних артефактів

36 історичних артефактів, незаконно вивезених з Єгипту, були повернуті зі Сполучених Штатів у співпраці з владою США, повідомило у четвер Міністерство туризму та старожитностей Єгипту, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі 

"Артефакти були передані американською владою посольству Єгипту в США і прибули до Єгипту близько двох тижнів тому", - повідомила Невін Ель-Ареф, прессекретар міністерства.

Було виявлено три основні набори артефактів. Перший складався із 11 предметів, переданих Генеральною прокуратурою штату Нью-Йорк. Серед них - похоронна маска мумії молодої людини римської епохи, посудина у формі бога Беса і вапнякова похоронна стела - табличка з написом, що також належить до римського періоду.

У травні окружна прокуратура Мангеттена заявила, що повернула народу Єгипту 11 старожитностей, які були знайдені завдяки численним кримінальним розслідуванням.

"Ще одинадцять безцінних старожитностей було знайдено і повернуто туди, де їм по праву місце", - заявив тоді окружний прокурор Елвін Л. Брег-молодший. 

Друга група була передана Метрополітен-музеєм єгипетському консульству у Нью-Йорку. Вона включає 24 рідкісні рукописи з написами давньокоптською та сирійською мовами.

Третя група складалася з кольорової гіпсової панелі XVIII династії, вік якої становить близько 3000 років, конфіскованої Генеральною прокуратурою штату Нью-Йорк після того, як було встановлено, що її було незаконно вивезено з Єгипту.

"Будь-який артефакт, що належить до спадщини Єгипту, важливий. Навіть якщо це невеликий камінь, важливо повернути його до Єгипту, де саме йому місце, - сказала Ель-Ареф в інтерв'ю CBS News. - Для Єгипту дуже важливо зберегти свою археологічну спадщину та історію та передати їх наступним поколінням".

Археологічний комітет отримав експонати, які після реставрації виставлять у музеї Єгипту в центрі Каїра, повідомило міністерство.

Єгипетська влада постійно відстежує інтернет для виявлення незаконно ввезених артефактів, і, як тільки що-небудь з'являється в мережі, вона співпрацює з владою по всьому світу, щоб повернути це на батьківщину, повідомила Ель-Ареф.

Прем'єр-міністр Нідерландів лише кілька днів тому заявив, що його країна поверне Єгипту вкрадену 3500-річну скульптуру. Ця заява була зроблена після того, як він відвідав офіційну церемонію відкриття Великого музею Єгипту 1 листопада.

Юлія Шрамко

