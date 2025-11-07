ukenru
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Египет сообщил о передаче властями США 36 украденных исторических артефактов

Киев • УНН

 • 818 просмотра

36 исторических артефактов, незаконно вывезенных из Египта, возвращены из Соединенных Штатов в сотрудничестве с властями США. Среди них погребальная маска, сосуд, стела, 24 рукописи и гипсовая панель.

Египет сообщил о передаче властями США 36 украденных исторических артефактов

36 исторических артефактов, незаконно вывезенных из Египта, были возвращены из Соединенных Штатов в сотрудничестве с властями США, сообщило в четверг Министерство туризма и древностей Египта, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

"Артефакты были переданы американскими властями посольству Египта в США и прибыли в Египет около двух недель назад", - сообщила Невин Эль-Ареф, пресс-секретарь министерства.

Были обнаружены три основных набора артефактов. Первый состоял из 11 предметов, переданных Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк. Среди них - погребальная маска мумии молодого человека римской эпохи, сосуд в форме бога Беса и известняковая погребальная стела - табличка с надписью, также относящаяся к римскому периоду.

В мае окружная прокуратура Манхэттена заявила, что вернула народу Египта 11 древностей, которые были найдены благодаря многочисленным уголовным расследованиям.

"Еще одиннадцать бесценных древностей были найдены и возвращены туда, где им по праву место", - заявил тогда окружной прокурор Элвин Л. Брэгг-младший.

Вторая группа была передана Метрополитен-музеем египетскому консульству в Нью-Йорке. Она включает 24 редкие рукописи с надписями на древнекоптском и сирийском языках.

Третья группа состояла из цветной гипсовой панели XVIII династии, возраст которой составляет около 3000 лет, конфискованной Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк после того, как было установлено, что она была незаконно вывезена из Египта.

"Любой артефакт, относящийся к наследию Египта, важен. Даже если это небольшой камень, важно вернуть его в Египет, где ему самое место, - сказала Эль-Ареф в интервью CBS News. - Для Египта очень важно сохранить свое археологическое наследие и историю и передать их следующим поколениям".

Археологический комитет получил экспонаты, которые после реставрации выставят в музее Египта в центре Каира, сообщило министерство.

Великий музей Египта, создававшийся десятилетиями, открылся грандиозным зрелищем02.11.25, 18:52 • 7535 просмотров

Египетские власти постоянно отслеживают интернет для выявления незаконно ввезенных артефактов, и, как только что-нибудь появляется в сети, они сотрудничают с властями по всему миру, чтобы вернуть это на родину, сообщила Эль-Ареф.

Премьер-министр Нидерландов всего несколько дней назад заявил, что его страна вернет Египту украденную 3500-летнюю скульптуру. Это заявление было сделано после того, как он посетил официальную церемонию открытия Большого музея Египта 1 ноября.

Нидерланды собираются вернуть Египту похищенную скульптуру эпохи фараонов03.11.25, 13:47 • 4497 просмотров

Юлия Шрамко

