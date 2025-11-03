Нидерланды собираются вернуть Египту похищенную скульптуру эпохи фараонов
Киев • УНН
Нидерланды вернут Египту похищенную 3500-летнюю каменную голову, датируемую эпохой фараонов. Скульптура была обнаружена на ярмарке после кражи во время Арабской весны.
Нидерланды заявили, что вернут Египту украденную 3500-летнюю скульптуру, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
По данным Нидерландской инспекции информации и наследия, "весьма вероятно", что каменная голова, датируемая эпохой фараонов, была украдена во время Арабской весны в 2011 или 2012 году.
Десять лет спустя она была обнаружена на ярмарке предметов искусства и антиквариата в Маастрихте, и, после анонимного доноса, нидерландские власти установили, что она была украдена и незаконно вывезена.
Уходящий с поста премьер-министр Нидерландов Дик Схоф пообещал вернуть скульптуру, когда присутствовал на открытии археологического Большого музея Египта в Гизе в эти выходные.
Великий музей Египта, создававшийся десятилетиями, открылся грандиозным зрелищем02.11.25, 18:52 • 6702 просмотра
Правительство Нидерландов заявило, что скульптура высокопоставленного чиновника из династии фараона Тутмоса III "имеет глубокое значение для идентичности Египта".
Статуя была выставлена на продажу на ярмарке Европейского фонда изобразительных искусств в 2022 году. Торговец добровольно отказался от скульптуры после того, как властям стало известно о ее незаконном происхождении.
Правительство заявило, что планирует передать каменную голову послу Египта в Нидерландах в конце этого года.
"Нидерланды привержены делу возвращения наследия его первоначальным владельцам как на национальном, так и на международном уровне", - говорится в заявлении.
Дополнение
Создание Большого музея Египта, впервые предложенное в 1992 году, было прервано Арабской весной. Музей стоимостью около 1,2 млрд долларов насчитывает 100 000 артефактов, включая все содержимое гробницы юного фараона Тутанхамона и его знаменитую золотую маску.
Ведущие египтологи надеются, что музей усилит требования о возвращении ключевых древностей, хранящихся в других странах. К ним относится Розеттский камень - ключ к расшифровке иероглифов, выставленный в Британском музее в Лондоне.