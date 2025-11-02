Великий музей Египта, создававшийся десятилетиями, открылся грандиозным зрелищем

После десятилетий строительства и ожидания в Египте торжественно открыли Большой египетский музей – грандиозный комплекс возле пирамид Гизы, посвященный истории фараонов и прежде всего наследию Тутанхамона. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

На торжественной церемонии, состоявшейся в субботу с участием лидеров более 70 стран, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал музей "форумом человечества и маяком знаний", призвав сделать его символом культурного диалога.

Новый музей, расположенный на окраине Каира рядом с Великими пирамидами, собрал более 5300 артефактов из гробницы Тутанхамона – среди них его золотая маска, доспехи и королевские регалии, большинство из которых публика увидела впервые.

Это замечательно. Впервые за более чем сто лет все вещи царя Тута собраны в одном месте – сказал генеральный директор музея Хусейн Камаль в интервью NBC News, особо отметив уникальные кожано-текстильные доспехи молодого фараона.

Открытие сопровождалось масштабным шоу – оркестром, фанфарами, театрализованными выступлениями актеров в древнеегипетских костюмах и световым шоу из сотен дронов, которые создавали в небе образы богов Исиды, Осириса и самого Тутанхамона.

Несмотря на то, что официальный старт работы запланирован на вторник, большинство галерей музея уже открыты для посетителей. Ожидается, что ежегодно Большой музей будут посещать миллионы туристов, делая его одним из главных культурных центров мира.

