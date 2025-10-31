Sotheby's выставил на аукцион золотой унитаз со стартовой ценой 10 миллионов долларов

Аукционный дом Sotheby's объявил в пятницу о продаже на аукционе унитаза из цельного золота – скульптуры итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Америка", передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Известно, что это полностью функциональный унитаз, идентичный тому, который получил всемирную известность после дерзкого ограбления Бленхеймского дворца в Англии в 2019 году.

Стартовая цена на аукционе 18 ноября в Нью-Йорке будет равна стоимости чуть более 101,2 кг (223 фунтов) золота, использованного для его изготовления – сейчас это около 10 миллионов долларов.

Дэвид Гальперин, глава отдела современного искусства нью-йоркского аукционного дома Sotheby's, назвал Каттелана "непревзойденным провокатором в мире искусства".

Он также один из самых успешных художников, чья работа "Комик" – банан, приклеенный скотчем к стене – была продана на аукционе в Нью-Йорке в прошлом году за 6,2 миллиона долларов. "Он" – тревожная скульптура Каттелана, изображающая Адольфа Гитлера, стоящего на коленях, – была продана за 17,2 миллиона долларов на аукционе Christie's в 2016 году.

"Что бы вы ни ели, обед за 200 долларов или хот-дог за 2 доллара, результат тот же, если говорить о туалете", – сказал он однажды.

В 2016 году было создано две версии "Америки". Та, что продается, с 2017 года принадлежит неназванному коллекционеру.

Другая версия была выставлена в туалете Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2016 году. Более 100 000 посетителей выстроились в очередь, чтобы – мягко говоря – пообщаться с этой работой.

Музей Гуггенхайма предложил эту работу президенту США Дональду Трампу во время первого президентского срока после того, как тот попросил одолжить картину Ван Гога.

В 2019 году картина была выставлена в Бленхеймском дворце, английском загородном поместье, где родился Уинстон Черчилль. Через несколько дней ее похитили грабители, которые проникли в здание, вырвали ее из водопровода и скрылись.