Sotheby's виставив на аукціон золотий унітаз зі стартовою ціною 10 мільйонів доларів
Київ • УНН
Аукціонний дім Sotheby's оголосив у п'ятницю про продаж на аукціоні унітазу із цільного золота – скульптури італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Америка", передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Відомо, що це повністю функціональний унітаз, ідентичний тому, який здобув всесвітню популярність після зухвалого пограбування Бленхеймського палацу в Англії у 2019 році.
Стартова ціна на аукціоні 18 листопада в Нью-Йорку дорівнюватиме вартості трохи більше 101,2 кг (223 фунтів) золота, використаного для його виготовлення – зараз це близько 10 мільйонів доларів.
Девід Гальперін, голова відділу сучасного мистецтва нью-йоркського аукціонного будинку Sotheby's, назвав Каттелана "неперевершеним провокатором у світі мистецтва".
Він також один із найуспішніших художників, чия робота "Комік" – банан, приклеєний скотчем до стіни – була продана на аукціоні в Нью-Йорку минулого року за 6,2 мільйона доларів. "Він" – тривожна скульптура Каттелана, що зображує Адольфа Гітлера, що стоїть на колінах, – була продана за 17,2 мільйона доларів на аукціоні Christie's у 2016 році.
"Що б ви не їли, обід за 200 доларів або хот-дог за 2 долари, результат той самий, якщо говорити про туалет", – сказав він одного разу.
У 2016 році було створено дві версії "Америки". Та, що продається, з 2017 належить неназваному колекціонеру.
Іншу версію було виставлено в туалеті Музею Гуггенхайма в Нью-Йорку в 2016 році. Понад 100 000 відвідувачів вишикувалися в чергу, щоб – м'яко кажучи – поспілкуватися з цією роботою.
Музей Гуггенхайма запропонував цю роботу президенту США Дональду Трампу під час першого президентського терміну після того, як той попросив позичити картину Ван Гога.
У 2019 році картину було виставлено в Бленхеймському палаці, англійському заміському маєтку, де народився Вінстон Черчілль. Через кілька днів її викрали грабіжники, які проникли до будівлі, вирвали її з водопроводу та втекли.