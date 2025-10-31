Sotheby's виставив на аукціон золотий унітаз зі стартовою ціною 10 мільйонів доларів

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
12:28 • 5044 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 13995 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 7892 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 19221 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 13186 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 17952 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 24161 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 14144 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23948 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
31 жовтня, 07:20 • 22017 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto31 жовтня, 06:24 • 33507 перегляди
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росіїVideo31 жовтня, 06:50 • 7510 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39 • 28639 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 23146 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 14987 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 13995 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка

10:56 • 19222 перегляди
10:56 • 19222 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 15399 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 23567 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 66856 перегляди
УНН Lite
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 4964 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 26470 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 58913 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 63297 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 85433 перегляди
Sotheby's виставив на аукціон золотий унітаз зі стартовою ціною 10 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Відомо, що це повністю функціональний унітаз, ідентичний тому, який здобув всесвітню популярність після зухвалого пограбування Бленхеймського палацу в Англії у 2019 році.

Sotheby's виставив на аукціон золотий унітаз зі стартовою ціною 10 мільйонів доларів

Аукціонний дім Sotheby's оголосив у п'ятницю про продаж на аукціоні унітазу із цільного золота – скульптури італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Америка", передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Відомо, що це повністю функціональний унітаз, ідентичний тому, який здобув всесвітню популярність після зухвалого пограбування Бленхеймського палацу в Англії у 2019 році.

Стартова ціна на аукціоні 18 листопада в Нью-Йорку дорівнюватиме вартості трохи більше 101,2 кг (223 фунтів) золота, використаного для його виготовлення – зараз це близько 10 мільйонів доларів.

Девід Гальперін, голова відділу сучасного мистецтва нью-йоркського аукціонного будинку Sotheby's, назвав Каттелана "неперевершеним провокатором у світі мистецтва".

Він також один із найуспішніших художників, чия робота "Комік" – банан, приклеєний скотчем до стіни – була продана на аукціоні в Нью-Йорку минулого року за 6,2 мільйона доларів. "Він" – тривожна скульптура Каттелана, що зображує Адольфа Гітлера, що стоїть на колінах, – була продана за 17,2 мільйона доларів на аукціоні Christie's у 2016 році.

Банан, приклеєний скотчем, продано на аукціоні за рекордні $6,2 млн21.11.24, 15:49 • 85393 перегляди

"Що б ви не їли, обід за 200 доларів або хот-дог за 2 долари, результат той самий, якщо говорити про туалет", – сказав він одного разу.

У 2016 році було створено дві версії "Америки". Та, що продається, з 2017 належить неназваному колекціонеру.

Іншу версію було виставлено в туалеті Музею Гуггенхайма в Нью-Йорку в 2016 році. Понад 100 000 відвідувачів вишикувалися в чергу, щоб – м'яко кажучи – поспілкуватися з цією роботою.

Музей Гуггенхайма запропонував цю роботу президенту США Дональду Трампу під час першого президентського терміну після того, як той попросив позичити картину Ван Гога.

У 2019 році картину було виставлено в Бленхеймському палаці, англійському заміському маєтку, де народився Вінстон Черчілль. Через кілька днів її викрали грабіжники, які проникли до будівлі, вирвали її з водопроводу та втекли.

Антоніна Туманова

