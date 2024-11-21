Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

Провокационное произведение искусства Маурицио Каттелана, представляющее банан, приклеенный скотчем к стене, было продано за $6,2 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, что в четыре раза превышает предварительные оценки, пишет УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

Аукционный дом сообщает, что китайский криптовалютный предприниматель Джастин Сан перебил шесть других конкурентов, чтобы получить инсталляцию "Комедиант" итальянского художника в среду.

"В ближайшие дни я лично съем банан в рамках этого уникального художественного опыта", - цитируют Сана.

Банан, приклеенный скотчем, - теперь, возможно, один из самых дорогих фруктов, когда-либо проданных, - на самом деле был куплен ранее в тот же день всего за 0,35 доллара, согласно New York Times.

"Комедиант" был впервые представлен публике в 2019 году, мгновенно став вирусной сенсацией и также спровоцировав жаркие споры о том, что такое искусство.

Инсталляция, которая объездила весь мир, поставляется с инструкциями о том, как заменить банан, если он сгнил.

На самом деле, фрукт был съеден не один, а два раза.

В 2023 году южнокорейский студент-художник угостился, когда инсталляция была выставлена ​​в Художественном музее Лиум в Сеуле.

Позже музей поставил новый банан на то же место, сообщают местные СМИ.

Четыре года назад художник-перформансист снял банан со стены после того, как произведение искусства было продано за 120 000 долларов на Art Basel в Майами.

Банан быстро заменили, и никаких дальнейших действий предпринято не было.

Дополнение

Джастин Сан управляет блокчейн-сетью Tron, которая облегчает некоторые криптовалютные транзакции. В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в мошенничестве, заявив, что он ложно завысил объемы торговли TRX, крипто-токеном Tron. Сан отрицает обвинения.