Великий музей Єгипту, створюваний десятиліттями, відкрився грандіозним видовищем

Після десятиліть будівництва та очікування в Єгипті урочисто відкрили Великий єгипетський музей – грандіозний комплекс біля пірамід Гізи, присвячений історії фараонів і насамперед спадщині Тутанхамона. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

На урочистій церемонії, що відбулася у суботу за участю лідерів понад 70 країн, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі назвав музей "форумом людства та маяком знань", закликавши зробити його символом культурного діалогу.

Новий музей, розташований на околиці Каїра поруч із Великими пірамідами, зібрав понад 5300 артефактів із гробниці Тутанхамона – серед них його золота маска, обладунки та королівські регалії, більшість із яких публіка побачила вперше.

Це чудово. Вперше за понад сто років усі речі царя Тута зібрані в одному місці – сказав генеральний директор музею Хусейн Камаль в інтерв’ю NBC News, особливо відзначивши унікальні шкіряно-текстильні обладунки молодого фараона.

Відкриття супроводжувалося масштабним шоу – оркестром, фанфарами, театралізованими виступами акторів у давньоєгипетських костюмах та світловим шоу з сотень дронів, які створювали у небі образи богів Ісіди, Осіріса та самого Тутанхамона.

Попри те, що офіційний старт роботи запланований на вівторок, більшість галерей музею вже відкриті для відвідувачів. Очікується, що щороку Великий музей відвідуватимуть мільйони туристів, роблячи його одним із головних культурних центрів світу.

