9198 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
15980 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 25554 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 35166 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 49928 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 75372 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 81780 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 107088 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 96483 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 45615 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
Великий музей Єгипту, створюваний десятиліттями, відкрився грандіозним видовищем

Київ • УНН

 • 1956 перегляди

Після десятиліть будівництва відбулося урочисте відкриття Великого єгипетського музею біля пірамід Гізи. На церемонії президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі назвав його "форумом людства та маяком знань" та закликав зробити символом культурного діалогу.

Після десятиліть будівництва та очікування в Єгипті урочисто відкрили Великий єгипетський музей – грандіозний комплекс біля пірамід Гізи, присвячений історії фараонів і насамперед спадщині Тутанхамона. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

На урочистій церемонії, що відбулася у суботу за участю лідерів понад 70 країн, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі назвав музей "форумом людства та маяком знань", закликавши зробити його символом культурного діалогу.

Sotheby's виставив на аукціон золотий унітаз зі стартовою ціною 10 мільйонів доларів31.10.25, 14:48 • 2947 переглядiв

Новий музей, розташований на околиці Каїра поруч із Великими пірамідами, зібрав понад 5300 артефактів із гробниці Тутанхамона – серед них його золота маска, обладунки та королівські регалії, більшість із яких публіка побачила вперше.

Це чудово. Вперше за понад сто років усі речі царя Тута зібрані в одному місці 

– сказав генеральний директор музею Хусейн Камаль в інтерв’ю NBC News, особливо відзначивши унікальні шкіряно-текстильні обладунки молодого фараона.

Відкриття супроводжувалося масштабним шоу – оркестром, фанфарами, театралізованими виступами акторів у давньоєгипетських костюмах та світловим шоу з сотень дронів, які створювали у небі образи богів Ісіди, Осіріса та самого Тутанхамона.

Попри те, що офіційний старт роботи запланований на вівторок, більшість галерей музею вже відкриті для відвідувачів. Очікується, що щороку Великий музей відвідуватимуть мільйони туристів, роблячи його одним із головних культурних центрів світу.

У Дубаї тисячі велосипедів проїхалися найжвавішою автомагістраллю в рамках фітнес-челенджу02.11.25, 10:52 • 3630 переглядiв

Степан Гафтко

