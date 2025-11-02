У Дубаї тисячі велосипедів проїхалися найжвавішою автомагістраллю в рамках фітнес-челенджу
Тисячі велосипедистів проїхалися 12-смуговою дорогою Шейха Заїда в Дубаї. Це щорічний заїзд, що відзначає фітнес-челендж міста-держави.
У неділю велосипеди на короткий час захопили найжвавішу автомагістраль Дубая в рамках щорічного заїзду, що відзначає щорічний фітнес-челендж міста-держави. Тисячі велосипедистів проїхалися 12-смуговою дорогою Шейха Заїда вихідного ранку, пише УНН з посиланням на The Washington Post.
Деталі
Влада закрила частину швидкісної автомагістралі для проведення Dubai 30x30, челенджу, який закликає мешканців цього шейхства в Об'єднаних Арабських Еміратах щодня присвячувати 30 хвилин фізичним вправам у листопаді.
Дорога, також відома як E11, дає водіям краєвид на найвищу будівлю у світі, Бурдж-Халіфу, а також на сріблястий Музей майбутнього Дубая у формі пончика та інші пам'ятки.
Однак, мало хто має час насолодитися визначними пам'ятками, оскільки швидкісна автомагістраль зазвичай перевантажена транспортом, головним чином через швидке зростання населення Дубая, що підживило його бурхливий ринок нерухомості, але також створило навантаження для місцевих мешканців.
Доповнення
