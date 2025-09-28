$41.490.00
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 17580 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 30147 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 24379 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 27257 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 52816 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 66803 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 85648 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 140880 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 55470 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 47943 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Більший ніж у Сан-Франциско: у Китаї відкрили найвищий у світі міст через ущелину "тріщина Землі"

Київ • УНН

 • 2026 перегляди

У провінції Гуйчжоу відкрили найвищий у світі міст, що проходить через ущелину Хуацзян на 625 метрів над рікою Бейпаньцзян. Він скорочує час у дорозі з двох годин до двох хвилин, будучи майже в дев'ять разів вищим за міст Золоті ворота.

Більший ніж у Сан-Франциско: у Китаї відкрили найвищий у світі міст через ущелину "тріщина Землі"

У провінції Гуйчжоу завершили будівництво найвищого у світі мосту, який проходить через ущелину Хуацзян на 625 метрів над рікою Бейпаньцзян. Поїздка, що раніше тривала дві години, тепер займає лише дві хвилини, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю після трирічного будівництва для руху транспорту відкрився найвищий у світі міст, розташований у провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю. Він майже в дев'ять разів вище мосту Золоті ворота в Сан-Франциско.

Цей міст, довжина головного проліта якого становить 1 420 метрів, також став підвісним мостом на сталевих фермах балках із самим великим пролітом у світі, побудованому в міській місцевості

- повідомили провінційні влади.

Міст довжиною 2 890 метрів через ущелину Хуацзян, відомий як "тріщина Землі", став новим елементом масштабної інфраструктури Китаю. Він дозволить скоротити час у дорозі через ущелину з двох годин до всього двох хвилин.

Новий міст, який значно покращує регіональний взаємозв'язок, є знаковим проєктом, що демонструє інноваційний потенціал Китаю

- сказав глава провінційного управління транспорту Чжан Інь.

З моменту початку робіт будівельники стикнулися з численними труднощами через складний рельєф ущелини. Тому будівельники вдавалися до використання супутникової навігації, дронів, інтелектуальних систем моніторингу та надміцних матеріалів.

Доповнення

За останні роки в гірській провінції Гуйчжоу, одній із найбільш розвинених у Китаї, зведено понад 30 000 мостів, три з яких наразі є найвищими у світі. Приблизно половина з топ-100 найвищих мостів розташована саме в цій провінції.

Альона Уткіна

