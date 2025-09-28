Більший ніж у Сан-Франциско: у Китаї відкрили найвищий у світі міст через ущелину "тріщина Землі"
У провінції Гуйчжоу відкрили найвищий у світі міст, що проходить через ущелину Хуацзян на 625 метрів над рікою Бейпаньцзян. Він скорочує час у дорозі з двох годин до двох хвилин, будучи майже в дев'ять разів вищим за міст Золоті ворота.
У провінції Гуйчжоу завершили будівництво найвищого у світі мосту, який проходить через ущелину Хуацзян на 625 метрів над рікою Бейпаньцзян. Поїздка, що раніше тривала дві години, тепер займає лише дві хвилини, пише УНН.
Деталі
У п'ятницю після трирічного будівництва для руху транспорту відкрився найвищий у світі міст, розташований у провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю. Він майже в дев'ять разів вище мосту Золоті ворота в Сан-Франциско.
Цей міст, довжина головного проліта якого становить 1 420 метрів, також став підвісним мостом на сталевих фермах балках із самим великим пролітом у світі, побудованому в міській місцевості
Міст довжиною 2 890 метрів через ущелину Хуацзян, відомий як "тріщина Землі", став новим елементом масштабної інфраструктури Китаю. Він дозволить скоротити час у дорозі через ущелину з двох годин до всього двох хвилин.
Новий міст, який значно покращує регіональний взаємозв'язок, є знаковим проєктом, що демонструє інноваційний потенціал Китаю
З моменту початку робіт будівельники стикнулися з численними труднощами через складний рельєф ущелини. Тому будівельники вдавалися до використання супутникової навігації, дронів, інтелектуальних систем моніторингу та надміцних матеріалів.
Доповнення
За останні роки в гірській провінції Гуйчжоу, одній із найбільш розвинених у Китаї, зведено понад 30 000 мостів, три з яких наразі є найвищими у світі. Приблизно половина з топ-100 найвищих мостів розташована саме в цій провінції.
