Дубай б’є рекорди: ринок нерухомості сягнув $117 мільярдів у першій половині 2025 року

У першій половині 2025 року ринок нерухомості Дубая продемонстрував історичне зростання, зафіксувавши близько 117 мільярдів доларів обсягу транзакцій - найвищий показник в історії емірату у цей період. Такий стрибок є результатом стратегії розвитку, зростання довіри інвесторів та трансформації ринку, пише УНН із посиланням на TimesOfIndia.

У першій половині 2025 року ринок нерухомості Дубая досяг історичного максимуму, зафіксувавши транзакції на суму понад 431 мільярд дирхамів ОАЕ, що приблизно 117 мільярдів доларів, що стало одним із найсуттєвіших показників середини року в історії міста – йдеться у публікації.

Такий результат, як вказано, є наслідком поєднання стратегічного планування, зростання довіри з боку інвесторів та гнучкої екосистеми, яка стабільно приваблює міжнародний та місцевий капітал.

Згідно з даними Земельного департаменту Дубая (DLD), цей сплеск - не лише про кількість угод. Йдеться про глибоку трансформацію ринку: від простої активності до довгострокових, сталих інвестицій. За січень–червень 2025 року "було укладено 125 538 угод - на 26% більше, ніж торік". Загальна вартість зросла на 25% у річному вимірі.

Активність інвесторів

Кількість інвесторів, які здійснювали операції у першій половині 2025 року, зросла на 26% - до 94 717 осіб. Вони уклали 118 132 угоди загальною вартістю 326 мільярдів дирхамів ($88,8 млрд), що на 39% більше, ніж у той самий період 2024 року. При цьому 59 075 інвесторів були новачками на ринку - на 22% більше, ніж торік. Вони забезпечили приплив капіталу в розмірі 157 мільярдів дирхамів ($42,8 млрд), із яких майже 45% - це резиденти ОАЕ, що свідчить про зростаючу роль місцевих покупців.

Візійна політика та реформи

Такі результати - наслідок державної стратегії. Програми, як-от економічна ініціатива D33 та план розвитку нерухомості до 2033 року, спрямовані на перетворення Дубая на одну з трьох провідних економічних метрополій світу. Особливу увагу приділено переходу мешканців від оренди до власного житла. Для цього діє спеціальна програма підтримки тих, хто купує нерухомість уперше: ранній доступ до нових проєктів, знижені ціни, вигідні умови іпотеки та гнучкі схеми оплати.

Крім того, оновлене законодавство, прозорість ринку, цифровізація послуг та ефективна діяльність DLD посилили довіру до ринку навіть в умовах глобальної нестабільності.

Хто інвестує

У першій половині 2025 року іноземні інвестори вклали в дубайську нерухомість 228,35 мільярда дирхамів ($62,2 млрд). Громадяни арабських країн (поза межами GCC) інвестували 28,4 млрд дирхамів ($7,7 млрд), а покупці з країн Ради співробітництва - 22,56 млрд ($6,15 млрд).

Суттєво зросла й активність жінок: 30 487 інвесторок здійснили 34 792 транзакції на загальну суму понад 73,2 млрд дирхамів ($19,9 млрд). Це свідчить про дедалі більшу участь жінок у формуванні особистого капіталу через інвестиції у нерухомість.

Куди йдуть інвестиції

Найактивнішими районами стали Al Barsha South Fourth (10 469 угод), Al Yalayis 1 (7 595), Wadi Al Safa 5 (7 178), Business Bay (6 601), Dubai Marina (6 428) та Airport City (5 569). Окремі райони - включно з Mohammed Bin Rashid Gardens та Meaisem Second — демонструють особливо швидке зростання, з інвестиційною вартістю понад 14 мільярдів дирхамів ($3,8 млрд).

Такий розподіл підтверджує, що Дубай більше не є лише точковим ринком розкоші — екосистема охоплює різні класи житла та багатофункціональні зони.

Довгострокова перспектива та сталий розвиток

Попри рекордне перше півріччя, Дубай робить ставку не лише на кількісні показники. Пріоритетами стають сталість, доступність житла, зелені технології та "розумна" інфраструктура. Стратегія до 2033 року передбачає збереження нерухомості як опори національного зростання, інструмента соціальної стабільності та підвищення якості життя.

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