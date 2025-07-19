Ринок нерухомості Мілану опинився під ударом через корупційний скандал: мер і забудовники під слідством

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО
17:59 • 1114 перегляди
Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО
17:24 • 3936 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
14:56 • 10967 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 71253 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 198888 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 103869 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 97665 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
18 липня, 13:33 • 96121 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
18 липня, 12:44 • 77423 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
18 липня, 11:59 • 60536 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.5м/с
85%
742мм
Популярнi новини
Директора Бесарабського ринку відправили під арешт з можливістю застави: деталі19 липня, 08:57 • 5466 перегляди
Ґвалтувала доньку для заробітку на порнографії: киянку засудили до 15 років та позбавили батьківських прав19 липня, 10:57 • 13720 перегляди
У районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС помітили дим: що відомо19 липня, 11:40 • 10622 перегляди
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: під ударом опинився центр міста12:41 • 7006 перегляди
"Це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні": Зеленський посмертно нагородив підлітків, убитих окупантами в Бердянську13:56 • 8514 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 198888 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 130046 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 197878 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 219793 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 397496 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Сумська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 10925 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 71252 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 135412 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 138750 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 143907 перегляди
Актуальне
Шахед-136
M1 Abrams
Іскандер (ОТРК)
Х-101
MIM-104 Patriot

Ринок нерухомості Мілану опинився під ударом через корупційний скандал: мер і забудовники під слідством

Київ • УНН

 • 1574 перегляди

У Мілані триває масштабне антикорупційне розслідування, що охоплює понад 70 осіб, включаючи мера Джузеппе Салу та провідних забудовників. Підозри щодо непрозорих схем можуть похитнути довіру інвесторів до міланського ринку нерухомості.

Ринок нерухомості Мілану опинився під ударом через корупційний скандал: мер і забудовники під слідством

Масштабне антикорупційне розслідування, яке охоплює понад 70 фігурантів, включно з мером Мілана Джузеппе Сала та провідними забудовниками, вдарило по міланському ринку нерухомості. Підозри щодо непрозорих схем можуть похитнути довіру інвесторів, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Згідно з повідомленнями та документами, з якими ознайомилося видання, "прокурори розслідують справи понад 70 осіб, включаючи мера Джузеппе Салу, тоді як найвідомішого забудовника міста допитає поліція, і йому загрожує арешт".

Як вказує Bloomberg, розслідування сколихнуло місто, яке переживає ренесанс на ринку нерухомості на тлі проведення Зимових Олімпійських ігор, які місто прийматиме в лютому.

На початку цього року влада почала суворо боротися з дозволами, виданими на реконструкцію існуючих будівель зі збільшенням їхнього розміру. На цьому тлі одного міського посадовця було поміщено під домашній арешт.

Зараз слідчі, як вказано, з'ясовують, чи платили забудовники гонорари архітекторам та консультантам, які працюють у міській раді, щоб отримати схвалення своїх проєктів.

Це викликає питання серед інституційних інвесторів, які хочуть зробити ставки на міланський ринок нерухомості 

- йдеться у публікації.

Попит є: ринок праці Мілана привабливий, тоді як італійці за кордоном та заможні іноземці переїжджають сюди через низькі податки. Але міжнародні фонди звертають на це увагу та хочуть певної ясності щодо правил. Деякі призупинили свої інвестиції 

- каже фахівець.

У середу прокурори заявили, що хочуть "допитати та потенційно заарештувати шістьох осіб, зокрема Манфреді Кателлу", головного виконавчого директора Coima Sgr, одного з найбільших інвесторів у нерухомість Італії. Серед інших – член міської ради, архітектори та забудовники.

У заяві для Bloomberg Кателла повідомив, що "триває розслідування" проєкту, який Coima доручила архітектору, який до минулого року був членом ландшафтної комісії Мілана. Слідчі підозрюють, що його роль "можливо, вплинула" на дії цієї особи як члена комісії.

Ми оперативно надали те, що було запропоновано, та провели внутрішні перевірки на відповідність вимогам 

– сказав Кателла.

У заяві йдеться, що Castello "завжди діяв з найвищим професіоналізмом та чесністю" та співпрацюватиме з владою. Представник Kryalos відмовився від коментарів.

Мера Сали немає серед людей, яким загрожує арешт, але його дев'ятирічне перебування на посаді мера міста на чолі лівоцентристської коаліції привернуло до нього увагу. 67-річний чоловік заперечив усі звинувачення місцевій газеті Corriere della Sera, яка повідомила про ці події у четвер. Речник міської ради Мілана відмовився від коментарів.

Ця справа також привернула національну увагу, оскільки праві партії змагаються напередодні наступних міських виборів у Мілані, які відбудуться навесні 2027 року. Експерти та політики вимагають відставки Сали. Однак прем'єр-міністр Джорджія Мелоні була менш однозначною в інтерв'ю італійському телебаченню у четвер увечері.

Я ніколи не була переконана, що отримання повідомлення про розслідування має автоматично призвести до відставки. Я не змінюю свою позицію через політичну приналежність осіб, щодо яких проводиться розслідування 

- сказала вона в інтерв’ю RaiUno.

Довідка

Coima стала відомою в Мілані завдяки розвитку району Порта Нуова, колишньої залізничної станції, перетвореної на парк розваг, який роками був занедбаний. Розробка, що підтримується Інвестиційним управлінням Катару, включає кампус UniCredit та інші корпоративні штаб-квартири.

Згідно з інформацією на вебсайті групи, заснованої в 1974 році, вона управляє понад 30 фондами нерухомості та контролює активи на суму близько 10,6 мільярда євро (12,3 мільярда доларів).

Доповнення

Кількість іноземців, які оселилися в Мілані після затвердження єдиного податку на іноземні доходи у 2017 році, сягає тисяч, але цього року їх кількість зросте після того, як Велика Британія скасувала режим "нерезидентства", який звільняв від оподаткування іноземні доходи.

Для міста з населенням 1,4 мільйона мешканців, де на ринку бракує елітної нерухомості, цей наплив заможних іноземців — та італійців, які повертаються з-за кордону, призвів до різкого зростання цін на нерухомість, витіснивши місцевих жителів.

Ринок вирує у верхній частині. Буквально днями мені знадобився один день, щоб продати квартиру за 3 мільйони євро (3,5 мільйона доларів США) 

– сказав Джекі Халлак, міланський брокер агентства нерухомості Glorious Crew.

Згідно з даними Immobiliare.it, онлайн-платформи з нерухомості, середня ціна купівлі житлової нерухомості в Мілані на кінець червня становила 5 532 євро за квадратний метр, що на 52,5% більше, ніж у 2016 році. У Римі ціни за той самий період зросли на 3,4% до 3 607 євро, свідчать дані.

Ціни на житло у ЄС за рік зросли майже на 6%, а вартість оренди житла на 3,2%04.07.25, 14:48 • 1660 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуНерухомість
Джорджа Мелоні
Bloomberg
Рим
Мілан
Італія
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9