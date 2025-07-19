Ринок нерухомості Мілану опинився під ударом через корупційний скандал: мер і забудовники під слідством

Масштабне антикорупційне розслідування, яке охоплює понад 70 фігурантів, включно з мером Мілана Джузеппе Сала та провідними забудовниками, вдарило по міланському ринку нерухомості. Підозри щодо непрозорих схем можуть похитнути довіру інвесторів, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Згідно з повідомленнями та документами, з якими ознайомилося видання, "прокурори розслідують справи понад 70 осіб, включаючи мера Джузеппе Салу, тоді як найвідомішого забудовника міста допитає поліція, і йому загрожує арешт".

Як вказує Bloomberg, розслідування сколихнуло місто, яке переживає ренесанс на ринку нерухомості на тлі проведення Зимових Олімпійських ігор, які місто прийматиме в лютому.

На початку цього року влада почала суворо боротися з дозволами, виданими на реконструкцію існуючих будівель зі збільшенням їхнього розміру. На цьому тлі одного міського посадовця було поміщено під домашній арешт.

Зараз слідчі, як вказано, з'ясовують, чи платили забудовники гонорари архітекторам та консультантам, які працюють у міській раді, щоб отримати схвалення своїх проєктів.

Це викликає питання серед інституційних інвесторів, які хочуть зробити ставки на міланський ринок нерухомості - йдеться у публікації.

Попит є: ринок праці Мілана привабливий, тоді як італійці за кордоном та заможні іноземці переїжджають сюди через низькі податки. Але міжнародні фонди звертають на це увагу та хочуть певної ясності щодо правил. Деякі призупинили свої інвестиції - каже фахівець.

У середу прокурори заявили, що хочуть "допитати та потенційно заарештувати шістьох осіб, зокрема Манфреді Кателлу", головного виконавчого директора Coima Sgr, одного з найбільших інвесторів у нерухомість Італії. Серед інших – член міської ради, архітектори та забудовники.

У заяві для Bloomberg Кателла повідомив, що "триває розслідування" проєкту, який Coima доручила архітектору, який до минулого року був членом ландшафтної комісії Мілана. Слідчі підозрюють, що його роль "можливо, вплинула" на дії цієї особи як члена комісії.

Ми оперативно надали те, що було запропоновано, та провели внутрішні перевірки на відповідність вимогам – сказав Кателла.

У заяві йдеться, що Castello "завжди діяв з найвищим професіоналізмом та чесністю" та співпрацюватиме з владою. Представник Kryalos відмовився від коментарів.

Мера Сали немає серед людей, яким загрожує арешт, але його дев'ятирічне перебування на посаді мера міста на чолі лівоцентристської коаліції привернуло до нього увагу. 67-річний чоловік заперечив усі звинувачення місцевій газеті Corriere della Sera, яка повідомила про ці події у четвер. Речник міської ради Мілана відмовився від коментарів.

Ця справа також привернула національну увагу, оскільки праві партії змагаються напередодні наступних міських виборів у Мілані, які відбудуться навесні 2027 року. Експерти та політики вимагають відставки Сали. Однак прем'єр-міністр Джорджія Мелоні була менш однозначною в інтерв'ю італійському телебаченню у четвер увечері.

Я ніколи не була переконана, що отримання повідомлення про розслідування має автоматично призвести до відставки. Я не змінюю свою позицію через політичну приналежність осіб, щодо яких проводиться розслідування - сказала вона в інтерв’ю RaiUno.

Довідка

Coima стала відомою в Мілані завдяки розвитку району Порта Нуова, колишньої залізничної станції, перетвореної на парк розваг, який роками був занедбаний. Розробка, що підтримується Інвестиційним управлінням Катару, включає кампус UniCredit та інші корпоративні штаб-квартири.

Згідно з інформацією на вебсайті групи, заснованої в 1974 році, вона управляє понад 30 фондами нерухомості та контролює активи на суму близько 10,6 мільярда євро (12,3 мільярда доларів).

Доповнення

Кількість іноземців, які оселилися в Мілані після затвердження єдиного податку на іноземні доходи у 2017 році, сягає тисяч, але цього року їх кількість зросте після того, як Велика Британія скасувала режим "нерезидентства", який звільняв від оподаткування іноземні доходи.

Для міста з населенням 1,4 мільйона мешканців, де на ринку бракує елітної нерухомості, цей наплив заможних іноземців — та італійців, які повертаються з-за кордону, призвів до різкого зростання цін на нерухомість, витіснивши місцевих жителів.

Ринок вирує у верхній частині. Буквально днями мені знадобився один день, щоб продати квартиру за 3 мільйони євро (3,5 мільйона доларів США) – сказав Джекі Халлак, міланський брокер агентства нерухомості Glorious Crew.

Згідно з даними Immobiliare.it, онлайн-платформи з нерухомості, середня ціна купівлі житлової нерухомості в Мілані на кінець червня становила 5 532 євро за квадратний метр, що на 52,5% більше, ніж у 2016 році. У Римі ціни за той самий період зросли на 3,4% до 3 607 євро, свідчать дані.

Ціни на житло у ЄС за рік зросли майже на 6%, а вартість оренди житла на 3,2%