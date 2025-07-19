Масштабное расследование коррупции охватило мэра Милана и застройщиков

Масштабное антикоррупционное расследование, охватывающее более 70 фигурантов, включая мэра Милана Джузеппе Салу и ведущих застройщиков, ударило по миланскому рынку недвижимости. Подозрения в непрозрачных схемах могут пошатнуть доверие инвесторов, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Согласно сообщениям и документам, с которыми ознакомилось издание, "прокуроры расследуют дела более 70 человек, включая мэра Джузеппе Салу, тогда как самого известного застройщика города допросит полиция, и ему грозит арест".

Как указывает Bloomberg, расследование всколыхнуло город, который переживает ренессанс на рынке недвижимости на фоне проведения Зимних Олимпийских игр, которые город будет принимать в феврале.

В начале этого года власти начали строго бороться с разрешениями, выданными на реконструкцию существующих зданий с увеличением их размера. На этом фоне один городской чиновник был помещен под домашний арест.

Сейчас следователи, как указано, выясняют, платили ли застройщики гонорары архитекторам и консультантам, работающим в городском совете, чтобы получить одобрение своих проектов.

Это вызывает вопросы среди институциональных инвесторов, которые хотят сделать ставки на миланский рынок недвижимости - говорится в публикации.

Спрос есть: рынок труда Милана привлекателен, тогда как итальянцы за границей и состоятельные иностранцы переезжают сюда из-за низких налогов. Но международные фонды обращают на это внимание и хотят определенной ясности относительно правил. Некоторые приостановили свои инвестиции - говорит специалист.

В среду прокуроры заявили, что хотят "допросить и потенциально арестовать шестерых человек, в том числе Манфреди Кателлу", главного исполнительного директора Coima Sgr, одного из крупнейших инвесторов в недвижимость Италии. Среди других – член городского совета, архитекторы и застройщики.

В заявлении для Bloomberg Кателла сообщил, что "продолжается расследование" проекта, который Coima поручила архитектору, который до прошлого года был членом ландшафтной комиссии Милана. Следователи подозревают, что его роль "возможно, повлияла" на действия этого лица как члена комиссии.

Мы оперативно предоставили то, что было предложено, и провели внутренние проверки на соответствие требованиям – сказал Кателла.

В заявлении говорится, что Castello "всегда действовал с высочайшим профессионализмом и честностью" и будет сотрудничать с властями. Представитель Kryalos отказался от комментариев.

Мэра Салы нет среди людей, которым грозит арест, но его девятилетнее пребывание на посту мэра города во главе левоцентристской коалиции привлекло к нему внимание. 67-летний мужчина опроверг все обвинения местной газете Corriere della Sera, которая сообщила об этих событиях в четверг. Представитель городского совета Милана отказался от комментариев.

Это дело также привлекло национальное внимание, поскольку правые партии соревнуются накануне следующих городских выборов в Милане, которые состоятся весной 2027 года. Эксперты и политики требуют отставки Салы. Однако премьер-министр Джорджия Мелони была менее однозначной в интервью итальянскому телевидению в четверг вечером.

Я никогда не была убеждена, что получение сообщения о расследовании должно автоматически привести к отставке. Я не меняю свою позицию из-за политической принадлежности лиц, в отношении которых проводится расследование - сказала она в интервью RaiUno.

Справка

Coima стала известной в Милане благодаря развитию района Порта Нуова, бывшей железнодорожной станции, превращенной в парк развлечений, который годами был заброшен. Разработка, поддерживаемая Инвестиционным управлением Катара, включает кампус UniCredit и другие корпоративные штаб-квартиры.

Согласно информации на веб-сайте группы, основанной в 1974 году, она управляет более чем 30 фондами недвижимости и контролирует активы на сумму около 10,6 миллиарда евро (12,3 миллиарда долларов).

Дополнение

Количество иностранцев, поселившихся в Милане после утверждения единого налога на иностранные доходы в 2017 году, достигает тысяч, но в этом году их количество возрастет после того, как Великобритания отменила режим "нерезидентства", который освобождал от налогообложения иностранные доходы.

Для города с населением 1,4 миллиона жителей, где на рынке не хватает элитной недвижимости, этот наплыв состоятельных иностранцев — и итальянцев, возвращающихся из-за границы, привел к резкому росту цен на недвижимость, вытеснив местных жителей.

Рынок бурлит в верхней части. Буквально на днях мне понадобился один день, чтобы продать квартиру за 3 миллиона евро (3,5 миллиона долларов США) – сказал Джеки Халлак, миланский брокер агентства недвижимости Glorious Crew.

Согласно данным Immobiliare.it, онлайн-платформы по недвижимости, средняя цена покупки жилой недвижимости в Милане на конец июня составляла 5 532 евро за квадратный метр, что на 52,5% больше, чем в 2016 году. В Риме цены за тот же период выросли на 3,4% до 3 607 евро, свидетельствуют данные.

Цены на жилье в ЕС за год выросли почти на 6%, а стоимость аренды жилья на 3,2%