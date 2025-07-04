Ціни на житло у ЄС за рік зросли майже на 6%, а вартість оренди житла на 3,2%

У першому кварталі поточного року року ціни на житло в Євросоюзі зросли на 5,7%, а орендна плата – на 3,2%, порівняно з аналогічним кварталом 2024 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Євростат.

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Порівняно з четвертим кварталом 2024 року, ціни на житло у ЄС зросли на 1,4%, а орендна плата – на 0,9%.

Між 2010 роком і першим кварталом 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 57,9%, а орендна плата – на 27,8%.

Хоча орендна плата стабільно зростала, ціни на житло мали більш мінливу тенденцію, демонструючи разюче зростання між першим кварталом 2015 року та третім кварталом 2022 року, після чого відбулося невелике падіння та стабілізація, а з 2024 року знову зростали.

Якщо порівняти перший квартал 2025 року з 2010 роком, ціни на житло зросли більше, ніж орендна плата, у 21 з 26 країн ЄС, за якими є дані. За той самий період ціни на житло зросли більш ніж утричі в Угорщині (+260%) та Естонії (+238%), а також подвоїлися або зросли більш ніж удвічі в 9 країнах ЄС: Литві (+194%), Латвії (+154%), Чехії (+147%), Португалії (+130%), Болгарії (+125%), Австрії (+113%), Люксембурзі та Польщі (обидві +102%) та Словаччині (+100%). Італія була єдиною країною, де ціни на житло знизилися (-4%).

За той самий період орендна плата зросла у 26 країнах ЄС, причому найбільше зростання було зафіксовано в Естонії (+220%), Литві (+184%), Угорщині (+124%) та Ірландії (+115%). Греція була єдиною країною, де ціни на оренду знизилися (-11%).

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