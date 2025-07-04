Ціни на житло у ЄС за рік зросли майже на 6%, а вартість оренди житла на 3,2%

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
10:29 • 11261 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 40225 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 113809 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 170568 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 158883 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 161373 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 100821 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 92886 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 44904 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
3 липня, 06:19 • 31091 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
32%
751мм
Популярнi новини
Армія рф вивела свої ракетоносії з Чорного моря4 липня, 03:36 • 10299 перегляди
Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф4 липня, 04:50 • 61815 перегляди
Нічна атака рф на Київ: уже 23 постраждалих4 липня, 05:13 • 2876 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 70116 перегляди
Атака на Київ: в житловому будинку є загроза обвалу, пошкоджена пожежно-рятувальна частина 07:42 • 21650 перегляди
Публікації
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 142955 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі3 липня, 13:33 • 148452 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота3 липня, 13:08 • 141468 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення3 липня, 12:45 • 153832 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)3 липня, 12:24 • 198746 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігнат Юрій Робертович
Піт Гегсет
Сибіга Андрій Іванович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 70471 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 131464 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 108863 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 111784 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 113995 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Brent

Ціни на житло у ЄС за рік зросли майже на 6%, а вартість оренди житла на 3,2%

Київ • УНН

 • 331 перегляди

У першому кварталі 2025 року ціни на житло в Євросоюзі зросли на 5,7%, а орендна плата – на 3,2% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. З 2010 року ціни на житло в ЄС зросли на 57,9%, а орендна плата – на 27,8%.

Ціни на житло у ЄС за рік зросли майже на 6%, а вартість оренди житла на 3,2%

У першому кварталі поточного року року ціни на житло в Євросоюзі зросли на 5,7%, а орендна плата – на 3,2%, порівняно з аналогічним кварталом 2024 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Євростат.

Деталі

Порівняно з четвертим кварталом 2024 року, ціни на житло у ЄС зросли на 1,4%, а орендна плата – на 0,9%.

Між 2010 роком і першим кварталом 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 57,9%, а орендна плата – на 27,8%.

Хоча орендна плата стабільно зростала, ціни на житло мали більш мінливу тенденцію, демонструючи разюче зростання між першим кварталом 2015 року та третім кварталом 2022 року, після чого відбулося невелике падіння та стабілізація, а з 2024 року знову зростали.

Якщо порівняти перший квартал 2025 року з 2010 роком, ціни на житло зросли більше, ніж орендна плата, у 21 з 26 країн ЄС, за якими є дані. За той самий період ціни на житло зросли більш ніж утричі в Угорщині (+260%) та Естонії (+238%), а також подвоїлися або зросли більш ніж удвічі в 9 країнах ЄС: Литві (+194%), Латвії (+154%), Чехії (+147%), Португалії (+130%), Болгарії (+125%), Австрії (+113%), Люксембурзі та Польщі (обидві +102%) та Словаччині (+100%). Італія була єдиною країною, де ціни на житло знизилися (-4%).   

За той самий період орендна плата зросла у 26 країнах ЄС, причому найбільше зростання було зафіксовано в Естонії (+220%), Литві (+184%), Угорщині (+124%) та Ірландії (+115%). Греція була єдиною країною, де ціни на оренду знизилися (-11%).

Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС 20.06.25, 10:30 • 70307 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаНаші за кордономНерухомість
Ірландія
Латвія
Австрія
Європейський Союз
Люксембург
Литва
Чехія
Греція
Болгарія
Італія
Португалія
Словаччина
Угорщина
Естонія
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9