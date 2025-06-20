Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС

Щороку на 20 червня припадає Всесвітній день біженців, запроваджений Організацією Об’єднаних Націй. Цей день покликаний звернути увагу міжнародної спільноти на долю людей, які змушені залишати свої домівки через збройні конфлікти та переслідування. Ця дата має особливу вагу і для України: станом на початок року майже 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Найбільше українських біженців наразі перебуває в Німеччині, Польщі та Чехії. Про це пише УНН із посиланням на дані Євростату.

Станом на 31 січня 2025 року під тимчасовим захистом у країнах ЄС перебували майже 4,3 мільйона українців, які змушені були покинути свої домівки в Україні через російську агресію.

Найбільшу кількість українців прийняли:

Німеччина - 1 170 250 осіб (27,3%);

Польща - 993 015 осіб (23,2%);

Чехія - 394 985 осіб (9,2%).

У січні було зафіксовано незначне зростання загальної кількості біженців у країнах ЄС - на 25 530 осіб (+0,6%). Найбільше зростання - в Німеччині, Чехії та Іспанії. Водночас їхня кількість зменшилася в Данії, Франції, Австрії та Литві.

"Громадяни України становлять понад 98,4% усіх осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС", - йдеться у звіті. Серед них:

жінки - 44,8%;

діти - 31,8%;

чоловіки - 23,4%.

У перерахунку на 1 000 мешканців країн ЄС найвища концентрація українців - у Чехії (36,2), Польщі (27,1) та Естонії (26,0), тоді як середній показник по ЄС становить 9,5.

Протягом першого кварталу 2025 року Євросоюз надав статус захисту в першій інстанції 66 315 шукачам притулку - це на третину менше, ніж у кінці 2024-го. Найчастіше статус отримували афганці, венесуельці та українці.

За оцінками Центру економічної стратегії, станом на кінець листопада 2024 року за кордоном залишалися 5,2 млн українських біженців. Більшість (3,7 млн) виїхали через західні кордони, ще 239 тисяч - через росію чи білорусь.

Крім того, близько 1,3 млн українців стали біженцями в росії чи білорусі, за даними ООН.

Міністерство для повернення українців

У грудні 2024 року в Україні офіційно запрацювало Міністерство національної єдності, яке очолив Олексій Чернишов, призначений також віцепрем’єр-міністром. Його головна мета, як зазначається - об’єднання українців по всьому світу та створення умов для їх повернення додому.

Ідея створити подібне міністерство обговорювалася ще влітку 2024 року. Зокрема, президент Володимир Зеленський публічно говорив про запуск "міністерства єднання" або "міністерства повернення".

"Ми не можемо нікого змусити повернутися. Це неможливо. Єдина мотивація повернутися в Україну - це успішна Україна і любов до своєї Батьківщини. Тільки ці два фактори здатні спонукати українців серйозно розглядати таке рішення. Жодного примусу не було і не буде", - наголосив Чернишов в інтерв'ю каналу Euronews.

Міністр також прокоментував ініціативу Єврокомісії щодо продовження тимчасового захисту українців у ЄС до березня 2027 року. На його думку, це рішення створює "понад 20 місяців ясності" для планування життя українців за кордоном і потенційного повернення додому.

"Для когось головним є мир - стабільний і тривалий. Для інших - це питання економічного розвитку, ринку праці, кращого працевлаштування, нових робочих місць, економічного прориву. Для третіх - європейська інтеграція. Але якщо ми рухатимемося цим шляхом, то більшість українців серйозно замислиться над тим, щоб повернутися в Україну", - вважає Чернишов.

Ще одним напрямком цієї політики стало впровадження множинного громадянства, який був ухвалений 18 червня 2025 року. За словами віцепрем’єра, такий крок відповідає запитам української діаспори і є адекватною реакцією на демографічні виклики.

"В цьому жодних ризиків немає. Це абсолютно цивілізований сучасний закон. Реформа, яка додає Україну до переліку цивілізованої групи країн. І я радий, що на цьому тижні воно має всі шанси відбутися", - підкреслив Чернишов.

Уряд сподівається, що завдяки системним реформам, економічному зростанню та процесу післявоєнного відновлення Україна стане країною, в яку мільйони громадян захочуть повернутися добровільно.