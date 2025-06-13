ЄС сьогодні продовжує тимчасовий захист українцям - єврокомісар

Європейський Союз сьогодні продовжує тимчасовий захист українцям, але водночас обговорює дорожню карту для їх повернення з метою відновлення країни, заявив у п’ятницю європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, прибувши на засідання Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі, пише УНН.

Ми продовжуємо сьогодні тимчасовий захист громадянам України, але ми також обговорюємо шляхи, дорожню карту, тому що українцям, звичайно, вкрай потрібне повернення їхніх людей для відновлення країни, і це ми обговорюємо і обговорювали з віцепрем’єр-міністром (Олексієм) Чернишовим - сказав Бруннер.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що ЄС розпочав роботу над новим планом для повернення українців додому після завершення війни. І що готуються чіткі кроки для безпечної та контрольованої репатріації.

На території ЄС, за оцінками, нині проживають близько 4 млн 300 тис. українців, більшість із яких у Польщі, Німеччині та Чехії. Згідно з чинною програмою тимчасового захисту, ці люди мають право жити та працювати в країнах блоку. Програму вже кілька разів подовжували, а тепер було ухвалено рішення про продовження ще на 12 місяців - до березня 2027 року.

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