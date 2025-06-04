ЄС працює над новим планом повернення українців додому після війни: деталі

Євросоюз розпочав роботу над новим планом для повернення українців додому після завершення війни. Готуються чіткі кроки для безпечної та контрольованої репатріації. Про це передає УНН з посиланням на Politico.

Деталі

На території ЄС нині проживають близько 4 млн. 300 тис. українців, більшість із яких у Польщі, Німеччині та Чехії. Згідно з чинною програмою тимчасового захисту, ці люди мають право жити та працювати в країнах блоку. Програму вже кілька разів подовжували, а тепер було ухвалено рішення про продовження ще на 12 місяців – до березня 2027 року.

Politico нагадує, що за словами комісара із питань міграції Магнуса Бруннера, "понад усе Україні потрібні її люди". На його думку, забезпеченні прозорі варіанти для тих, хто збирається додому, та для тих, хто залишається, новий план врахує інтереси всіх сторін.

Згідно з програмою тимчасового захисту, ті, хто втік від вторгнення володимира путіна, мають повне право жити та працювати в блоці. Ця угода мала бути обмеженою в часі, але її неодноразово продовжували, і Брюссель зараз починає роботу над тим, що буде далі – пише Politico.

У новій програмі ЄС акцент робиться на максимально обережному підході, який має на меті мінімізувати ризики раптового та широкомасштабного потоку людей з однієї частини регіону до іншої. На думку експертів ЄС, безладний рух може створити сильний тиск як на Україну, так і потенційно на країни ЄС.

Сьогодні Комісія почне розробляти план повернення українців на батьківщину після припинення бойових дій.

Бруннер представить план разом із віце-прем’єр-міністром України Олексієм Чернишовим.

Додатково

План Європейського Союзу з повернення українців додому після завершення війни передбачає створення "центрів єдності" у країнах ЄС для консультування українців щодо роботи та адаптації, допомогу у відновленні мовних чи культурних зв'язків. Такі центри працюватимуть не тільки у Німеччині та Іспанії, але й поступово з’являться в інших країнах блоку.

За словами джерела Politico, обізнаного з деталями, ще одне продовження терміну до березня 2027 року буде рекомендовано людям, які хворі, вагітні або мають дітей шкільного віку.

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