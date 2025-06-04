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ЕС работает над новым планом возвращения украинцев домой после войны: детали

Киев • УНН

 • 1736 просмотра

Евросоюз разрабатывает план для безопасного возвращения украинцев после войны, учитывая интересы тех, кто возвращается, и тех, кто остается в ЕС до марта 2027 года.

ЕС работает над новым планом возвращения украинцев домой после войны: детали

Евросоюз начал работу над новым планом для возвращения украинцев домой после завершения войны. Готовятся четкие шаги для безопасной и контролируемой репатриации. Об этом передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

На территории ЕС сейчас проживают около 4 млн. 300 тыс. украинцев, большинство из которых в Польше, Германии и Чехии. Согласно действующей программе временной защиты, эти люди имеют право жить и работать в странах блока. Программа уже несколько раз продлевалась, а теперь было принято решение о продлении еще на 12 месяцев – до марта 2027 года.

Politico напоминает, что по словам комиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера, "прежде всего Украине нужны ее люди". По его мнению, обеспечении прозрачные варианты для тех, кто собирается домой, и для тех, кто остается, новый план учтет интересы всех сторон.

Согласно программе временной защиты, те, кто бежал от вторжения владимира путина, имеют полное право жить и работать в блоке. Это соглашение должно было быть ограниченным во времени, но его неоднократно продлевали, и Брюссель сейчас начинает работу над тем, что будет дальше

– пишет Politico.

В новой программе ЕС акцент делается на максимально осторожном подходе, который имеет целью минимизировать риски внезапного и широкомасштабного потока людей из одной части региона в другую. По мнению экспертов ЕС, беспорядочное движение может создать сильное давление как на Украину, так и потенциально на страны ЕС.

Сегодня Комиссия начнет разрабатывать план возвращения украинцев на родину после прекращения боевых действий.

Бруннер представит план вместе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Чернышовым.

Дополнительно

План Европейского Союза по возвращению украинцев домой после завершения войны предусматривает создание "центров единства" в странах ЕС для консультирования украинцев по вопросам работы и адаптации, помощь в восстановлении языковых или культурных связей. Такие центры будут работать не только в Германии и Испании, но и постепенно появятся в других странах блока.

По словам источника Politico, осведомленного с деталями, еще одно продление срока до марта 2027 года будет рекомендовано людям, которые больны, беременны или имеют детей школьного возраста.

Напомним

Основательница и директор исследовательской компании Gradus Research и Corestone Group Евгения Близнюк рассказала, что власть должна разработать отдельные пакеты стимулов для разных групп беженцев.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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